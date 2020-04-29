توالي ارتفاع الإصابة بـ(كورونا) في السودان و57 حالة حديثة

تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 29 أبريل 2020 – أعلنت السلطات الصحية بالسودان، الأربعاء، تسجيل 57 حالة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تسجيل 3 وفيات.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة الاتحادية تلقته "سودان تربيون"، أن الاصابات الجديدة سجلت بولاية الخرطوم بواقع حالة، مقابل اثنتين في ولاية الجزيرة.

وأوضح أن الوفيات كانت اثنين بالخرطوم، بينما سجلت الثالثة بولاية سنار من ضمن الحالات التي أعلن عنها مسبقا.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى 375 حالة متضمنة 28 حالة وفاة.

وبحسب البيان فإن إجمالي الإصابات تراكميا منذ بداية الجائحة في السودان حسب الولايات المتأثرة: الخرطوم (344) حالة، الجزيرة (19) حالة، القضارف (3) حالات، نهر النيل (3) حالات، أما ولايات النيل الأبيض، وسط دارفور، شرق دارفور، البحر الأحمر، سنار، غرب كردفان، فقد سجلت حالة واحدة لكل ولاية ليصبح عدد الولايات المتأثرة حتى الآن 10 حالات.