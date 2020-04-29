 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 29 نيسان (أبريل) 2020

توالي ارتفاع الإصابة بـ(كورونا) في السودان و57 حالة حديثة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 39.4 كيلوبايت
تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 29 أبريل 2020 – أعلنت السلطات الصحية بالسودان، الأربعاء، تسجيل 57 حالة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تسجيل 3 وفيات.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة الاتحادية تلقته "سودان تربيون"، أن الاصابات الجديدة سجلت بولاية الخرطوم بواقع حالة، مقابل اثنتين في ولاية الجزيرة.

وأوضح أن الوفيات كانت اثنين بالخرطوم، بينما سجلت الثالثة بولاية سنار من ضمن الحالات التي أعلن عنها مسبقا.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى 375 حالة متضمنة 28 حالة وفاة.

وبحسب البيان فإن إجمالي الإصابات تراكميا منذ بداية الجائحة في السودان حسب الولايات المتأثرة: الخرطوم (344) حالة، الجزيرة (19) حالة، القضارف (3) حالات، نهر النيل (3) حالات، أما ولايات النيل الأبيض، وسط دارفور، شرق دارفور، البحر الأحمر، سنار، غرب كردفان، فقد سجلت حالة واحدة لكل ولاية ليصبح عدد الولايات المتأثرة حتى الآن 10 حالات.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

أوهام شيخ كبير 2020-04-28 19:21:54 بقلم : عبد الحميد أحمد ربما تماري مراءً ظاهراً متى سمعت أحدهم يقول: إنه ليس على يقينٍ بأن الرجل الثاني في الحركة الإسلامية، صاحب كتائب الظل، كان يؤمن باليوم الآخر والحساب والعقاب والجنة والنار.! الأفاعيل التي ظل يرتكبها (...)

المصفوفة والقضايا العاجلة 2020-04-27 19:20:21 بقلم : محمد عتيق ظل هذا الباب ملتصقاً بالثورة حادياً ومقدماً النقد الإيجابي المتفائل .. وفي المقالين الأخيرين وصل التفاؤل ذروةً عاليةً فكان الاحتفاء بالاجتماع المشترك لأركان الحكم الانتقالي وما نتج عنه من مصفوفة بالمهام (...)

لقاء صدفي مع محارب قديم 2020-04-26 02:34:51 ضفاف بلادنا أحيانا لا تلتقي ياسر عرمان 1- كنت جالسا على ضفاف نهر الجبل عند منتصف نهار اليوم السبت 25 أبريل، 2020، في فندق صغير يطل على النيل الذي حينما يصل بلادنا سياخذ اسما آخرا وسيكون نيلا ابيضاً بدلا من أن يكون بحرا (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.