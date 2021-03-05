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توالي وصول قوات الحركات المسلحة للخرطوم إنفاذا لاتفاق السلام

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نائب رئيس قوى تحرير السودان عبد الله يحيى يستقبل قواته بالخرطوم ـ 5 مارس 2021

الخرطوم 5 مارس 2021 ـ وصلت قوات نائب رئيس قوى تحرير السودان عبد الله يحيى، احدى الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام بجوبا في أكتوبر الماضي الى الخرطوم ظهر الجمعة.

واستقبلت الخرطوم الفترة الأخيرة العديد من قوات الحركات المسلحة في إطار تنفيذ بند الترتيبات الأمنية.

وكان في استقبال القوات عند مدخل الخرطوم القائد مبارك بخيت وإبراهيم زريبة كبير مفاوضي السلام بالتجمع، وصديق زكريا نائب رئيس المكتب الداخلي وأمينة المرأة أميرة موسى ونائب الشؤون الانسانية فاطمة شمو وعدد من القيادات.

وقال الفريق عبد الله يحيى، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور، لكالة السودان للأنباء إن هذه القوات تأتي ضمن الترتيبات الأمنية لاتفاق السلام بجوبا.

وأشار الى استعدادهم التام لتنفيذ اتفاق السلام حتى ينعم السودان بالأمن والاستقرار.
وأضاف يحيى أن وجودهم في الخرطوم يمثل مرحلة جديدة في تاريخ السودان، حيث كان السلام غاية للجميع، قائلا "لا عودة للحرب".

وأضاف أن كل مكونات الجبهة الثورية السودانية التي وقعت السلام تسعى الى تنفيذه من أجل مستقبل أفضل للسودان يحقق تطلعات السودانيين.

ووجه يحيى رسالة لكل السودانيين بأن تجمع قوى تحرير السودان تجمع قومي، يضم كل مكونات السودان، هدفه أن يصبح السودان وطنا يسع الجميع من خلال المحبة والسلام، وصولاً الى تطلعاته المنشودة.



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