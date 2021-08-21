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توجيهات بسداد 5 ملايين دولار للبارجة التركية لإمداد بورتسودان بالكهرباء

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الخرطوم 21 أغسطس 2021- وجهت ووزارة المالية السودانية بسداد 5 ملايين دولار للبارجة التركية، التي تغذي مدينة بورتسودان بالكهرباء وذلك بعد توقفها الخميس لتراكم المتأخرات.

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ميناء بورتسودان في شرق البلاد

وتنتج البارجة التركية 30 ميغاواط من الكهرباء لكن الحكومة المحلية تواجه صعوبات في سداد تكلفة التيار ما يؤدي الى توقفها بين الحينة والأخرى.

وأفاد بيان صحفي صادر عن وزارة المالية تلقته "سودان تربيون" السبت بتوجيه المالية لهيئة الموانئ البحرية بسداد مبلغ 5 ملايين دولار للبارجة التركية خصماً على الربط المقرر على الهيئة للعام 2021م

وخرجت البارجة التركية عن الخدمة يوم الخميس بسبب مديونياتها على الحكومة السودانية، مما أدى إلى تفاقم قطوعات الكهرباء في المدينة الساحلية.

ونقلت تقارير إعلامية الجمعة أن تَوقّف البارجة التركية عن تغذية مدينة بورتسودان بالكهرباء جاء على خلفية سحب وزارة المالية دعها الراتب للمديونيات البالغة 30 مليون دولار.

وكانت إدارة البارجة التركية قد بعثت بخطاب إلى والي البحر الأحمر ووزارة الطاقة تطالب فيه بضرورة سداد المتأخرات.

وأشارت إلى تلقِّيها وعوداً مُتكرِّرة من شركة الكهرباء ووزير الطاقة ووالي البحر الأحمر بالسداد منذ أغسطس 2020 دون الالتزام بتنفيذ تلك الوعود.

وقالت الشركة إنّها لا تستطيع الاستمرار في توليد الكهرباء أو توفير قطع الغيار والسداد لشاحنة توريد الفيرنس وهي مُضطرة للتوقف عن مد المدينة بالكهرباء ما لم يتم سداد مبلغ 10 ملايين دولار من المديونية عاجلاً.

وتبعا لذلك أعلنت إدارة توزيع كهرباء البحر الأحمر بأنه سيكون هنالك برنامجٌ لتخفيف الأحمال نتيجةً لخروج البارجة التركية عن الخدمة، وقالت “ستكون فترة القُطُوعات في حدود 11 ساعة بواقع 6 ساعات أثناء النهار و5 ساعات خلال الفترة المسائية”.



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