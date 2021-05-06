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توجيهات حكومية بتسهيل إجراءات القادمين للبلاد عبر مطار الخرطوم

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توجيهات بتحسين الخدمات المصرفية والصحية في مطار الخرطوم

الخرطوم 6 مايو 2021-أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني توجيهات لسلطات مطار الخرطوم لاتخاذ ترتيبات عاجلة بما يمكن من تسهيل إجراءات وصول للقادمين للبلاد.

وتشمل الإجراءات زيادة عدد الصرافات لتسهيل الخدمة المصرفية للقادمين، مع وضع ترتيبات اضافية، تتناسب والاشتراطات الصحية لجائحة كورونا.

ووقف الوزير خالد عمر يوسف برفق عدد من الوزراء ومسؤولين ببنك السودان على الأوضاع في مطار الخرطوم.

وأفاد المدير العام لشركة مطار الخرطوم الدولي سعد أحمد محمد عبد الرحمن في تصريحات صحفية أن الوفد الحكومي رفيع المستوى اطلع على خطة متكاملة لتحديث وتأهيل صالات الوصول وتهيئتها بما يتناسب والخدمات المقدمة المتعارف عليها، حسب طلب بنك السودان والصرافات لتقديم خدمات متميزة للقادمين مشيراً إلى تشغيل نظام "فيزا كارد" لأول مرة بالسودان.

وأكد سعد التزام إدارته بالتنفيذ الفوري لكافة توجيهات وزير شؤون مجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بتوزيع الصرافات وزيادة عددها والارتقاء بكافة خدماتها للقادمين للبلاد.

وأعلن الاتجاه لإعادة تأهيل ودمج المرافق بالمطار في صالة واحدة وبأحدث الامكانات لتشمل المغادرة والوصول حتى تساعد في تعزيز السلامة وترّقية الخدمات وزياد السعة الاستيعابية للمطار.

كما بشر باستئناف عدد من شركات الطيران الكبرى لرحلاتها للبلاد لاسيما شركة لوفتهانزا الألمانية والخطوط القطرية وK L M الهولندية وعدد اخر من الشركات .



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