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توجيهات من الخارجية بحصر السودانيين في السجون الخارجية

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الخرطوم 17 أبريل 2021 - طالبت وزارة الخارجية من جميع البعثات الدبلوماسية في الخارج، بحصر السجناء السودانيين في كل الدول الخارجية

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مقر وزارة الخارجية السودانية

وتُعد هذه هي المرة الأولي التي يبدأ فيها السودان حصر رعاياه السجناء في الدول الأخرى، تمهيدا لمعالجة أوضاعهم الإنسانية.

وقالت وكالة السودان للأنباء، السبت، إن وزير الخارجية مريم الصادق "وجهت كل البعثات في الخارج بحصر السجناء السودانيين في كل دول العالم".

وأشارت إلى أن التوجيه اشتمل على "تقديم معلومات وافية عن كل سوداني تم احتجازه، بما في ذلك أسماؤهم وتوايخ الحجز وأماكن تواجدهم حاليًا وأسباب الحجز".

وأتى التوجيه، وفقًا للوكالة الحكومية، بغرض التدخل الفوري لمعالجة أوضاعهم الإنسانية ومتابعة قضاياهم وتواصلهم مع أسرهم.

ويشار الى أن السجون المصرية تضم عددا كبيرا من السودانيين حيث أثار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأمر مع الرئيس المصري خلال زيارته للقاهرة قبل عدة أسابيع.



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