توصية لرئيس الوزراء بالتحقيق في فساد حصائل الصادر

الخرطوم 30 نوفمبر 2020 - قال وزير الثروة الحيوانية، إنه رفع توصية لرئيس مجلس الوزراء بالتحقيق في ما اثير عن وجود فساد في عمليات تتعلق بحصائل الصادر.

مابين 500 - 700 رأس من الإبل يتم تهريبها يوميا الى مصر

وقالت تقارير صحفية محلية إن السودان خسر نصف مليون رأس من الأبل، إضافة إلى 80 مليون دولار عبارة عن حصيلة تصدير هذه الأبل إلى مصر.

وأشارت إلى أن السودان خسر أيضًا 3 مليارات ونصف المليار دولار، هي حصائل صادرات زراعية وحيوانية.

وقال وزير الثروة الحيوانية المُكلف عادل فرح، لـ “سودان تربيون"، الاثنين، إنه "تقدم بمقترح لرئيس الوزراء لتشكيل لجنة تحقيق حول خسران البلاد لحصائل الصادر".

وأفاد بانه اقترح تكوين اللجنة من مجلس الوزراء ووزارتي الصناعة والتجارة والثروة الحيوانية وبنك السودان المركزي وإدارة الجمارك وغرفة المصدرين.

وقالت تقارير إعلامية أن شركة تابعة للقوات النظامية أبرمت عقداً يسمح لها بتصدير اللحوم إلى مصر بحساب 5 جنيهات للكيلو، فيما يصل سعره في الأسواق السودانية لـ 800 جنيه.

وأكد الوزير على أن المعلومات الخاصة بالصادر متوفرة لديهم في الوزارة وإدارة الجمارك، مشددًا على ضرورة إجراء تحقيق للوقوف على مشكلة ضياع حصائل الصادر.

ويعاني السودان نقصا حادا في العملة الصعبة، فيما ظلت قيمة العملة الوطنية تواصل التدهور مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل قيمة الدولار الواحد مقابل الجنيه نحو 270 في السوق الموازي.