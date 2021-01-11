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توصية لرئيس الوزراء بتحويل شركة الموارد المعدنية لمؤسسة

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الخرطوم 11 يناير 2021 ـ قالت وزارة الطاقة التعدين السودانية إنها أوصت بتحويل شركة الموارد المعدنية لمؤسسة عامة وتنظيم التعدين التقليدي حيث ينتشر ألاف المعدنيين في عشرات المواقع بالبلاد تنقيبا عن الذهب.

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التنقيب عن الذهب بات حرفة لكثير من السودانيين

وكشف وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن عن الدفع بتوصية لرئيس الوزراء لتحويل الشركة السودانية للموارد المعدنية الى المؤسسة السودانية للتعدين.

وقال إن "ذلك هم موجود على أرض الواقع وشأن فني تقوم به الوزارة المختصة لفرض هيبة الدولة".

وتطرق الوزير أثناء مخاطبته يوم الأحد احتفال حصاد العام 2030 للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية الى معالجة الوضع الراهن في التعدين الأهلي وتحويله الى منظم وإيقاف الهدر وزيادة نسبة الاستخلاص ليكون التعدين آمنا للمجتمعات ويحفظ البيئة.

ولفت إلى رفع خطابات لمجلس الوزراء معنية بإصلاح التشريعات في التعدين ومراجعة القوانين ومراجعة أحكام السلطة بين مستويات الحكم ومراجعة الاتفاقيات السابقة وانشاء نيابة متخصصة في التعدين فضلا عن سياسات عامة في الذهب.

وشدد الوزير على ضرورة توجيه وتوظيف الموارد الطبيعية لكل السودان وتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي الخاصة بالتعدين، منوا إلى تحريك هذه التوصيات بعد التباطؤ في تنفيذها.

وأوضح أن من بين هذه التوصيات إنشاء بورصة للتداول المحلي بقيمة مجزية وتقليل التهريب والهدر وتكوين احتياطات من الذهب بالبنك المركزي وأن يكون شراء الذهب عبر البنك المركزي لاستخدامه كضمانات لفتح خطوط الائتمان لاستيراد السلع الاستراتيجية واستقطاب جهات عالمية لرفع كفاءة مصفاة الذهب.

من جهته أعلن المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية سليمان عبد الرحمن عن بدء الإنتاج التجريبي من مخلفات التعدين بجبل عامر بشمال دارفور بعد تنازل شركة الجنيد التابعة لقات الدعم السريع عنه بإنتاج بلغ 9 كيلوجرامات.

وأكد التصديق لثمانية عقودات لشركات التعدين وتجديد 28 عقدا لمخلفات التعدين ومنح 256 رخصة بحث عام مشيرا إلى أن الهيئة تجاوزت الربط السنوي بنسبة 150%.

وخلال يناير الحالي كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية عن إنتاج 36.6 طن من الذهب العام الماضي مقارنة بـ 27 طنا خلال العام 2019.



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