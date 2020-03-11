توصية للسلطات السودانية بالتشدد حيال دخول رعايا الدول الموبوءة بـ(كورونا)

الخرطوم 11 مارس 2020 -أوصت وزارة الصحة السودانية، مجلسي السيادة والوزراء، بتشديد إجراءات دخول الأشخاص من الدول الموبوءة بفايرس كورونا إلى البلاد، للحيلولة دون انتقال المرض الى البلاد.

وزير الصحة أكرم علي التوم

ولم يسجل السودان أي حالة إصابة بفيروس كورونا، الذي انتشر في أكثر من 100 دولة بأنحاء العالم المختلفة.

وقال وزير الصحة، أكرم علي التوم، في مؤتمر صحفي، بالخرطوم، الأربعاء: "تقدمنا بتوصية لمجلسي السيادة والوزراء، لتشديد إجراءات دخول الأشخاص من الدول الموبوءة بفيروس كورونا لمنع دخول الوباء إلى السودان".

وأكد على أن تشديد منع دخول الأشخاص للبلاد، يعتبر خط الدفاع الأول، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع أوضاع السودانيين خارج البلاد، خاصة في تلك التي سجلت أصابات، إضافة إلى متابعتها لدول الجوار.

وقال الوزير إنه طلب توفير الإمكانيات لمراكز العزل بالولايات، حيث يجري عزل كل شخص يشتبه إصابته بالفايرس لمدة لا تقل عن أسبوعين للحيلولة دون انتشار الوباء المُعدي.

لكنه عاد وقال: "اكتملت التجهيزات لإجراءات قياسية بدعم من منظمة الصحة العالمية، وقد وفرنا معينات البنية التحتية لاحتواء الوباء".

وأعلن أكرم قدرة السُلطات الصحية على التصدي للوباء الذي لم يُكتشف له عقار حتى الآن، رغم مرور نحو 3 أشهر من انتشاره.

وأكدت وزارة الصحة أن جميع الحالات التي أُشتبه أصابتها بالوباء، جاءت نتائج فحصهم سالبة، مما يعني عدم أصابتهم بالمرض.