توقعات بارتفاع حجم التبادل بين الخرطوم وجوبا لـ 3 مليارات دولار

جوبا 9 يناير 2021 – توقع وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين بلاده وجنوب السوداني إلى 3 مليارات دولار، خلال عام واحد.

وزير التجارة والصناعة مدني عباس

ووصل نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى جنوب السودان، السبت، لافتتاح معرض المنتجات السودانية الاستثماري الأول في جوبا.

وقال وزير التجارة مدني عباس، في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء: "اتوقع ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الخرطوم وجوبا خلال عام واحد إلى أكثر من 3 مليارات دولار".

وكشف الوزير عن توقيع مذكرة تفاهم بين الخرطوم وجوبا في وقت قريب في الجوانب التجارية، وذلك لفائدة البلدين من الميزات التفضيلية.

وقال دقلو، في حسابه على (الفيسبوك)، قبيل مغادرته السودان إلى جنوب السودان: "في الواقع نحن نمتلك من المقومات والميزات التفضيلية ما يؤهلنا للنهوض ببلدينا وتحقيق تكامل الدولتين لخدمة شعبينا والمنطقة.