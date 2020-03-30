توقعات بالفراغ من مشاورات تمثيل الأحزاب في (التشريعي) الخميس

الخرطوم 30 مارس 2020 - توقعت متحدثة باسم قوى "الحرية والتغيير" في السودان، انتهاء مشاورات تمثيل القوى السياسية والمدنية في المجلس التشريعي المرتقب بنهاية الأسبوع الجاري.
- مقر البرلمان السوداني " سودان تربيون"
وكّون الائتلاف الحاكم، مؤخرًا، لجنة للتباحث مع المجلس السيادي حول نسبة الـ 33% من مجموع أعضاء المجلس التشريعي، التي منحتها الوثيقة الدستوري للقوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والمؤيدة للثورة.
وقالت المتحدث الرسمي باسم الائتلاف الحاكم، أمينة محمود، لـ "سودان تربيون"، الاثنين: "نتوقع انهاء المشاورات حول نسب تمثيل المجلس التشريعي بنهاية الأسبوع الحالي".
وأرجعت التأخير في إقرار النسب إلى ضرورة مشاركة كل فئات الشعب التي اسهمت في الثورة؛ في المجلس التشريعي المُحدد عدد أعضاءه 300 عضو.
وتمسكت أمينة بضرورة إعلان أعضاء المجلس التشريعي وحكام الولايات منتصف الشهر المقبل، حيث يتوقع أن تتوصل الحكومة السودانية والحركات المسلحة إلى اتفاق سلام بحلول هذا الموعد، بعد تمديد المفاوضات لأسبوع بسبب وفاة وزير الدفاع الذي كان يفاوض الحركات المسلحة نيابة عن الحكومة بشأن الترتيبات الأمنية.
وقالت: "المفاوضات تمددت لأسبوع، ونتوقع التوصل لسلام منتصف الشهر المقبل، ولن نتأخر في تعيين حكام والولايات والمجلس التشريعي أكثر من ذلك".
وأشارت أمينة إلى أن حكام الولايات سيُجري تسميتهم من الترشيحات التي وصلت إلى الائتلاف الحاكم من فرعايته في الولايات.
وتعترض مكونات داخل قوى الحرية والتغيير، من بينها حزب الأمة والقوى المدنية، على قائمة حكام الولايات المختارة التي رُفعت لرئيس مجلس الوزراء، والتي اختيرت من قائمة الترشيحات.
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