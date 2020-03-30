 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 30 آذار (مارس) 2020

توقعات بالفراغ من مشاورات تمثيل الأحزاب في (التشريعي) الخميس

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 30 مارس 2020 - توقعت متحدثة باسم قوى "الحرية والتغيير" في السودان، انتهاء مشاورات تمثيل القوى السياسية والمدنية في المجلس التشريعي المرتقب بنهاية الأسبوع الجاري.

JPEG - 56.6 كيلوبايت
مقر البرلمان السوداني " سودان تربيون"

وكّون الائتلاف الحاكم، مؤخرًا، لجنة للتباحث مع المجلس السيادي حول نسبة الـ 33% من مجموع أعضاء المجلس التشريعي، التي منحتها الوثيقة الدستوري للقوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والمؤيدة للثورة.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الائتلاف الحاكم، أمينة محمود، لـ "سودان تربيون"، الاثنين: "نتوقع انهاء المشاورات حول نسب تمثيل المجلس التشريعي بنهاية الأسبوع الحالي".

وأرجعت التأخير في إقرار النسب إلى ضرورة مشاركة كل فئات الشعب التي اسهمت في الثورة؛ في المجلس التشريعي المُحدد عدد أعضاءه 300 عضو.

وتمسكت أمينة بضرورة إعلان أعضاء المجلس التشريعي وحكام الولايات منتصف الشهر المقبل، حيث يتوقع أن تتوصل الحكومة السودانية والحركات المسلحة إلى اتفاق سلام بحلول هذا الموعد، بعد تمديد المفاوضات لأسبوع بسبب وفاة وزير الدفاع الذي كان يفاوض الحركات المسلحة نيابة عن الحكومة بشأن الترتيبات الأمنية.

وقالت: "المفاوضات تمددت لأسبوع، ونتوقع التوصل لسلام منتصف الشهر المقبل، ولن نتأخر في تعيين حكام والولايات والمجلس التشريعي أكثر من ذلك".

وأشارت أمينة إلى أن حكام الولايات سيُجري تسميتهم من الترشيحات التي وصلت إلى الائتلاف الحاكم من فرعايته في الولايات.

وتعترض مكونات داخل قوى الحرية والتغيير، من بينها حزب الأمة والقوى المدنية، على قائمة حكام الولايات المختارة التي رُفعت لرئيس مجلس الوزراء، والتي اختيرت من قائمة الترشيحات.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مراجعة الحكومة للموازنة وسياساتها ليست ترفاً يمكن تفاديه 2020-03-29 23:46:59 بقلم: خالد التيجاني النور (1) تساؤلات بالغة الأهمية تطرحها الإفادات التي نقلتها وكالة السودان للأنباء الرسمية "سونا" عن الدكتور آدم الحريكة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، التي أكد فيها سريان موازنة العام المالي 2020 (...)

"أطويل طريقنا أم يطول" 2020-03-29 22:37:18 بقلم : محمد عتيق أحوال ثورتنا وقيادة دولتها أصبحت مريبة .. التفسير المكرور بأن موروث الثلاثين عاماً من الدمار والنهب وتمكين أهل التنظيم والثقة في مفاصل الدولة ، تستحيل مواجهته بالإصلاح والتعديل في شهور قليلة ، هذا التفسير (...)

الصافي نور الدين.. النبيه الأعزل 2020-03-27 18:47:53 بقلم : عبد الحميد أحمد من مزايا الشيخ الصافي نور الدين إبراهيم، وهي كثيرٌ، أنّه من أناس ليس من أخلاقهم عاجل الفُحش ولا سوء الجزع، الناس الذين يَألفُون ويُؤلَفون، يلقاك بوجه طلق، يغمرك بحفاوةٍ صادقة فتحس أنك صديقه (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.