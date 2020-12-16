توقعات بتحقيق 150 مليون دولار من صادر الذهب شهريا

الخرطوم 16سبتمبر 2020- توقع مسؤول بالشعبة القومية لمصدري الذهب تحقيق 150 مليون دولار من صادرات الذهب شهريا.

سبائك ذهب من انتاج مصفاة الذهب بالخرطوم (سونا)

ويعاني السودان من شح موارد النقد الأجنبي إلى جانب تهريب حصائل الصادرات.

وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب عبد المولي القدال لـ “سودان تربيون" الأربعاء إن قطاع الذهب "بإمكانه توفير 150 مليون دولار شهريا ما يسهم في معالجة أزمات شح الوقود والخبز والدواء".

وأوضح أن حصائل صادر الذهب ستدخل إلى السودان خلال 72ساعة فقط حال توفير البيئة اللازمة.

وأضاف "لابد من وضع سياسات واضحة بعد خروج السودان من قائمة الإرهاب الأميركية".

وحث القدال مجلس الوزراء ووزارة المالية وبنك السودان المركزي وكافة الجهات المعنية على الاستفادة من الفرصة التاريخية بإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وشدد على أهمية وضع الخطط والقوانين لجذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات خاصة لقطاع التعدين.

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الاستثمارات في قطاع الذهب بدخول الشركات الأميركية والأوروبية خاصة وأن الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار لاسيما في ظل جائحة كورونا.

وتابع "لابد من خروج الشركات الحكومية من قطاع الذهب وافساح المجال للقطاع الخاص".

وقبل أيام طلبت شعبة مصدري الذهب اجتماعا عاجلاً مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك لبحث مشكلات صادر الذهب والاحجام عن شراء الحصائل.

وتشهد المصارف السودانية حالة من العزوف عن شراء حصائل صادر الذهب بالرغم من الحوجة لموارد النقد الأجنبي لمقابلة عمليات الاستيراد الضرورية.

وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب عبد المولي القدال ل سودان تربيون وقتها أن هناك "لوبيات" تتحكم في قطاع الذهب وان القطاع لايزال يعاني من جملة من التعقيدات على رأسها الأحجام عن شراء حصائل صادر الذهب.