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توقعات حكومية بتحقيق الاقتصاد السوداني نمواً سالباً بسبب (كورونا)

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فايرس كورونا أثار ذعرا واسعا وأثر على حركة الاقتصاد والسفر في غالب دول العالم

الخرطوم 25 أبريل 2020- توقعت مسؤولة حكومية رفيعة المستوى تراجع معدل نمو الاقتصاد السوداني الى -2% مع نهاية العام الحالي بسبب تفشي جائحة كورونا.

وقالت عضو غرفة عمليات اللجنة العليا لمكافحة كورونا هبه محمد علي لـ " سودان تربيون" السبت "نتوقع بأن يكون معدل نمو الاقتصاد حوالي -2% بسبب ما تخلفه كورونا من آثار اقتصادية".

وفي وقت سابق من ابريل الجاري راجع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نسبة النمو الاقتصادي في السودان خلال 2020 من 1.2%-الى 7.2%- بالاستناد الى تفشي الجائحة.

وقالت هبة التي تشغل كذلك رئاسة هيئة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص إن الإيرادات الحكومية ستنخفض خلال العام الحالي بنسبة لا تقل عن 30 % بسبب تراجع العمل في عدد من القطاعات.

وشددت على أهمية وضع خطط قصيرة وطويلة المدى حال لجوء الحكومة لإغلاق السودان كاملا خاصة أن تلك الخطوة تتطلب مبالغ مالية ضخمة.

وأوضحت المسؤولة إن الخطة قصيرة المدى تختص بالحلول الاسعافية والتصدي لجائحة كورونا فيما تركز طويلة المدى على مساعدة الاقتصاد.

وعن مصادر تمويل خطة الإغلاق الكامل للسودان حال اتخاذ القرار قالت إنهم سيعملون على ضبط الصرف الحكومي إلى جانب توظيف الأموال المستردة من الأصول التي استعادتها لجنة إزالة التمكين فضلا عن الاستفادة من التبرعات لحملة القومة للسودان ومساعدات المغتربين والمجتمع الدولي.

ونوهت الى أن مساعي الحكومة حاليا ضمن الخطة القومية تركز على مساعدة النظام الصحي وتفادى انهياره وتم رصد مبلغ 30 مليار جنيه من وزارة المالية خلاف ما تم اعتماده في الموازنة الحالية.

كما تم اعتماد 20 مليار جنيه ضمن الخطة لمساعدة الشرائح الضعيفة في المجتمع والأسر المتضررة من الحظر.

ودعت هبة إلى تكاتف الجهود من الحكومة والمجتمع إلى جانب المجتمع الدولي للحيلولة دون انهيار النظام الصحي

وأضافت "مهما تقوم به الدولة من عمل مالم يلتزم المواطنين بالإجراءات الصحية سيكون من الصعب التصدي لجائحة كورونا".



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