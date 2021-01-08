توقف عبور اللاجئين الإثيوبيين إلى السودان لأول مرة

الهلال الأحمر السوداني يتفقد معسكر الطنيدبة 5 يناير 2020، صورة لـ"سودان تربيون".

الخرطوم 8 يناير 2021 ـ توقف عبور اللاجئين الإثيوبيين إلى داخل الحدود السودانية يوم الجمعة لأول مرة منذ اندلاع الحرب بإقليم التقراي بين الجيش الفيدرالي وجبهة تحرير التقراي في نوفمبر الماضي.

وأفاد مراسل سودان تربيون بأن مركزي استقبال اللاجئين بكل من حمدايت بولاية كسلا والهشابة بولاية القضارف، لما يسجلا يوم الجمعة عبور أي أفواج للاجئين.

وشككت السفارة الإثيوبية بالخرطوم الأربعاء الماضي في صحة تقرير نشرته سودان تربيون تحدث عن منع الجيش الإثيوبي لاجئيي التقراي من العبور للسودان.

ولاحقا أكد رئيس غرفة الطوارئ لإسكان اللاجئين الإثيوبيين بشرق السودان أن قوات من الجيش والشرطة الإثيوبية شيدت سياجا وسيرت دوريات قرب الحدود للحد من عبور اللاجئين.

في سياق متصل أعلنت مفوضية اللاجئين والمندوب السامي إغلاق معسكر أم راكوبة بمحلية القلابات الشرقية في ولاية القضارف بسعة وصلت نحو 25 ألف لاجئ.

وانطلقت عمليات ترحيل اللاجئين من مراكز الاستقبال السبت الماضي إلى معسكر الطنيدبة بمحلية المفازة الذي شيد بمواصفات أكثر جهوزية لاستقبال 30 ألف لاجئ.

وبحسب الاحصاءات الصادرة عن غرفة طوارئ إسكان اللاجئين فإن أعداد اللاجئين قفزت حتى أمس الخميس إلى 63212 لاجئ منهم 38984 لاجئ لم يتم ترحيلهم إلى المعسكرات الدائمة.

وتوقفت عمليات الترحيل منذ اليوم الجمعة على أن تستأنف الأحد القادم لإجراء مزيد من الترتيبات الأمنية والإدارية وتهيئة معسكر الطنيدبة.

إلى ذلك كشف مدير جمعية الهلال الأحمر السوداني بالقضارف آدم اللكيد عن تشيد محطة مياه إسعافية بسعة 150 ألف متر مكعب لسد حاجة المياه بمعسكر الطنيدبة.

وأكد توزيع 500 سلة غذائية من جمعيتي الهلال الأحمر التركي والكويتي بجانب مواد طبخ ومشمعات لعدد 3 ألاف اسرة داخل المعسكر للحد من تفشي وباء كورونا والسيطرة على المرض بعد أن سجل معسكر أم راكوبة حالات إصابة.