توقف 62 من وكلاء النيابة عن العمل في اليوم الأول للإضراب

الخرطوم 17 نوفمبر 2020 – استجاب 62 من وكلاء النيابة، لدعوة نادي النيابة العامة، للإضراب الذي تقرر أن يكون لثلاث أيام تبدأ الثلاثاء في محاولة للضغط على النائب العام لتقديم استقالته.

النائب العام السوداني تاج السر الحبر

ويعمل بالنيابة العامة نحو 568 من وكلاء النيابة في مختلف الدرجات، حيث تخطط لاستيعاب وكلاء جُدد في إطار خطة لإعادة هيكلتها.

ودعا نادي النيابة العامة المجلس السيادي لإقالة النائب العام تاج السر الحبر أو تقديم استقالته، تحت مزاعم ارتكابه حزمة من الخروقات لكن الحبر ينفي تلك الاتهامات.

وقال شهود عيان، لـ “سودان تربيون"، إن عدد من النيابات في العاصمة الخرطوم ظلت تعمل دون أن تتأثر بالإضراب الذي دعا له نادي النيابة.

وأكدوا أن نيابات عديدة في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان تعمل دون توقف طوال يوم الثلاثاء وهو أول أيام الدعوة للإضراب.

لكن المتحدث باسم نادي النيابة، أسامة المهنا، قال لـ “سودان تربيون"، إن أكثر من 90% من وكلاء النيابة العامة أضربوا عن العمل.

ونشر نادي النيابة العامة، في حسابه الرسمي على (فيسبوك)، قائمة بأسماء 62 من وكلاء النيابة الذين توقفوا عن العمل.

وأشار المهنا إلى أن نادي النيابة سيتخذ خطوات من بينها العصيان العام حال لم يستجب النائب العام لمطلبهم بالاستقالة، كما إنهم يدرسون تقديم استقالات جماعية.

ويواجه نادي النيابة انتقادات واسعة بسبب عضويته التي تضم عناصر من أنصار الرئيس المعزول عمر البشير، حيث بعضهم كان يرافق القوات الأمنية أثناء فضها الاحتجاجات الشعبية الواسعة ضد البشير فيما كان البعض ضمن وكلاء نيابة الطوارئ.

ويعمل نادي النيابة العامة بصورة غير قانونية، حيث يمنع قانون النيابة العامة ممارسة العمل السياسي لوكلاء النيابة أو قيام تنظيمات داخل المؤسسة العدلية.

وقالت مصادر من داخل النيابة إن أنصار النظام السابق يحتمون بنادي النيابة لحمايتهم من تفكيك بنية التمكين داخل النيابة العامة، لأنهم حصلوا على مناصبهم بناء على ولائهم السياسي وليس الكفاءة.