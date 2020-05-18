 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 18 أيار (مايو) 2020

توقيع اتفاقية مصالحة بين القبائل المتنازعة في كسلا شرقي السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 51 كيلوبايت
ممثلو قبائل النوبة والبني عامر والحباب وقعوا اتفاقية للصلح في كسلا.. الاثنين 18 مايو (سونا)

كسلا 18 مايو 2020- وقعت قبائل النوبة والبني عامر والحباب اتفاقا للصلح الإثنين بولاية كسلا، شر السودان بحضور قيادات في المجلس السيادي والحكومة والمحلية وقادة القوات النظامية والإدارة الأهلية وأعيان الولاية وممثلو قوى الحرية والتغيير.

ووقعت اشتباكات دامية بين هذه المكونات القبلية الأسبوع الماضي إثر شجار صغير تطور الى هجمات عنيفة ما أدى لسقوط 10 قتلى وجرح آخرين سادت بعدها حالة من الاحتقان الشديد حوتها الحكومة المركزية بإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة الى مدينة كسلا.

ونصت وثيقة الصلح على التزام الطرفين بالاتفاق والهدنة وتحكيم صوت العقل ووقف الاقتتال ونبذ العنف ونشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بين الطرفين ومكونات الولاية والعمل على تطبيق سيادة القانون والعدالة بمحاكمة كل من ثبتت التهمة بمشاركته في تأجيج الأحداث أو التحريض ونشر الشائعات لزيادة وتيرتها.

وأكد عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان التزام الدولة بجبر الضرر والخسائر شريطة محاكمة المجرمين الذين تثبت التحريات مشاركتهم في الأحداث من الطرفين حتى يطمئن المواطنون على تطبيق القانون ضد كل من تسول له نفسه تأجيج مثل هذه الصراعات.

وأشار الفكي ان الهدنة التي تم الاتفاق عليها تمثل "بداية لمعالجة جذور الأزمة حتى يسود حكم القانون مؤكداً قدرة الدولة علي تطبيقه في كل شبر من أراضيها".

من جانبه أشاد عضو السيادي حسن محمد شيخ إدريس قاضي بأبناء النوبة والبني عامر والحباب وكل مكونات الولاية الذين ساهموا في توقيع الاتفاق داعياً الى أهمية الالتزام بتطبيق الهدنة والحفاظ على التآخي والتآلف الذي ظل يسود مجتمع ومكونات ولاية كسلا.

وفي ذات السياق أكد كل من والي كسلا اللواء محمود بابكر همد وممثل القوات النظامية الفريق الركن خالد الشامي قدرة القوات المسلحة على تحقيق الاستقرار وحفظ الأمن في كل ربوع البلاد وشددا على وحدة الصف والكلمة من أجل المحافظة على قوة الجبهة الداخلية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

" ونبقى درقة وطناً عزيز " 2020-05-17 21:03:08 بقلم : محمد عتيق الأحداث التي شهدتها أروقة تجمع المهنيين السودانيين مؤخراً ، ترتب عليها تمايز : علني في صفوف تجمع المهنيين ، وصامت بين الأحزاب السياسية داخل قحت .. وهذا التمايز الصامت بين الاحزاب السياسية داخل قحت ساهم في (...)

إدْوارد لِينو جَدَلُ العِلاقة بيْن جَنوب وشَمال السّودانْ في حَياةِ مُثقّفٍ ثَوْريٍّ (2-3) 2020-05-15 20:35:36 بقلم : ياسِر عرْمان (1) مِن ميزات إدوارد لينو؛ أنّه عاش في الشّمال ولاسيما ؛ في الخرطوم ليس كضيفٍ وغريب؛ بل تفاعل مع تنظيماتها السّياسية والثّقافية والإجتماعية. وفي حديثنا عنه؛ لانسعى لتمجيد الماضي؛ بقدر ما نتّخذه (...)

من يحمي أهل دارفور بعد خروج القبعات الزرق؟ 2020-05-13 21:09:09 بقلم : عائشة البصري منذ انتشار بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور في غرب السودان (يوناميد) في أواخر عام 2007، قُتل 64 جندياً وشرطياً من قوة حفظ السلام هذه، وجرح عشرات، جرّاء هجمات دامية. لم ألمس يوماً (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.