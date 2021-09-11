 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 11 أيلول (سبتمبر) 2021

توقيع اتفاق لبدء تنفيذ الدعم المباشر في إقليم دارفور

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الفاشر 11 سبتمبر 2021 ـ وقع برنامج دعم الأسر السودانية "ثمرات" الممول دوليًا، اتفاقا مع ولاة ولايات دارفور، لبدء تلقي المواطنين في الإقليم الدعم المالي المباشر.

JPEG - 93.1 كيلوبايت
الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً كبيراً في أسعار السلع

واتخذت حكومة الانتقال برنامج الدعم المباشر بديلا للدعم السلعي الذي رفعته عن الوقود والخبز والكهرباء، وذلك في حزمة الإجراءات الاقتصادية القاسية التي تُنفذها بتوصية من صندوق النقد الدولي.

وقال مسؤول برنامج ثمرات، معتصم أحمد صالح، عقب إكمال مراسم التوقيع، السبت؛ إن الاتفاق "يهدف إلى كيفية تنفيذ البرنامج في ولايات دارفور الخمس".

وأشار إلى أن الاتفاق يقضي بتقديم البرنامج الدعم الفني والتدريب فيما توفر ولايات دارفور المعينات اللوجستية والإشراف والمتابعة والتنسيق.

وتتلقى كل أسرة مكونة من 6 أفراد 30 دولار شهريا، نحو 13 ألف جنيه، وهو مبلغ يكفي لشراء احتياجات أسرة متوسطة الحال لأقل من 10 أيام نظرا لارتفاع معدل التضخم الذي بلغ في شهر يوليو الفائت 412%.

وفي 5 أغسطس الفائت، قال مسؤول برنامج ثمرات إن الحكومة لم تُرسل أموال الدعم النقدي المباشر لـ 1.1 مليون أسرة من أصل 1.7 مليون أسرة جرى تسجيلها في البرنامج رسميا.

وتخطط الحكومة من خلال البرنامج الذي تُنفذه مؤسسات حكومية عديدة بدعم فني من برنامج الغذاء العالمي والبنك الدولي؛ لتغطية 32 مليون شخص في برنامج الدعم المباشر، أي 80% من السُكان.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

حمدوك، وشركاؤه..إلى أين المستقر؟ 2021-09-11 05:23:59 صلاح شعيب هناك بطء مشكوك فيه يلازم حركة الحكومة في كثير من الملفات، وذلك في وقت تنتظر المبادرة لتنجدها. فأمنياً لا تزال البلاد تعاني من أحداث القتل، وترويع صفاء الاجتماع، وضعف الأمل في الإصلاح المقدور عليه. ذلك رغم أن (...)

تعقيب على سلسلة مقالات اعادة التأسيس 2021-09-06 12:38:22 ادناه تعقيب عطا البطحاني على سلسلة مقالات اعادة التأسيس المنشورة الاسبوع الماضي الاخ العزيز السر سيد أحمد شكرا على سلسلة المقالات التى تجمع وتربط باقتدار ما بين القضايا الجوهرية والتحديات الانية أمام متخذى القرار. تابعت (...)

قيود الماضي ورهان المستقبل 2021-09-05 18:25:38 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق نفهم ، بل من الطبيعي ، بعد ثورة ديسمبر الجسورة ، أن نجد المجتمع السوداني وقد انقسم انقساماً حاداً بين مجموعتين : أقلية ضئيلة تمثل أركان النظام الساقط من الإسلامويين وحلفاءهم ، والثانية هي معسكر (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.