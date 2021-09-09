توقيع مذكرة تفاهم لتحديث مطارات سودانية بتكلفة 550 مليون دولار

الخرطوم 9 سبتمبر 2021- كشف مسؤول رفيع في سلطة الطيران المدني السودانية عن توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأفريقي للتجارة والتنمية لتمويل مشروعات تطويرية للبنى التحتية لمطار الخرطوم الدولي وتأهيل مطارات في الولايات بقيمة 550 مليون دولار.

مطار الخرطوم الدولي ـ صورة ارشيفية

وظل مطار الخرطوم الدولي يعاني لسنوات من ضعف البنى التحتية ونقص التمويل بسبب العزلة الدولية.

وقال مدير سلطة الطيران المدني السودانية إبراهيم عدلان لـ "سودان تربيون" الخميس إن سلطة الطيران المدني وقعت مذكرة تفاهم مع البنك الأفريقي للتجارة والتنمية لتمويل مشروعات تطويرية للبنية التحتية لمطار الخرطوم الدولي بشراكة ثلاثية بين وزارات المالية، الدفاع، والنقل تحت إشراف مستشارية مجلس الوزراء في إطار عودة السودان للمجتمع الدولي.

وتبلغ القيمة الكلية للتمويل 550 مليون تشمل مشروعات تطويرية في مطار الخرطوم بتشييد صالة عالمية وزيادة طول المدرج إلى جانب تأهيل اربعة مطارات أخرى هي نيالا بورتسودان الجنينة الدمازين.

وأوضح المسؤول إنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم تمويل وتنفيذ أربع مشروعات بمطار الخرطوم بزيادة طول المدرج لمقابلة احتياجات الحركة الجوية المتزايدة، وإضافة مساحات جديدة لمنطقة عمليات الحركة الجوية، وتطوير منطقة المناورة الأرضية لتقديم خدمات أسرع وأفضل بالإضافة الى تحديث سور المطار بمواصفات دولية.

ووقع عن الجانب السوداني مدير عام سلطة الطيران المدني ومن جانب البنك الإفريقي للتجارة والتنمية "ديفيد بابلونكو" نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك.

كماشهد مراسم التوقيع المدير العام لشركة مطارات السودان القابضة الفريق سالختم بابكر ومساعد المدير العام للشؤون الإدارية خالد أحمد عبد الله وممثلين للبنك الأفريقي للتجارة والتنمية والشركة الاستشارية الدولية للمطارات “دار".