 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 14 كانون الأول (ديسمبر) 2021

توقيع مذكرة شراكة بين قوات الدعم السريع واللجنة الدولية للصليب الأحمر

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 53.9 كيلوبايت
حميدتي

الخرطوم 14 ديسمبر 2021- وقعت قوات الدعم السريع في السودان الثلاثاء اتفاقية شراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدريب على قواعد القانون الدولي الإنساني. .

ووقع مذكرة التفاهم العميد محمد أحمد عباس ، مدير إدارة التدريب على حقوق الإنسان ، وباسكال كوتا ، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان.

وحضر حفل التوقيع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي وصف الاتفاقية بأنها "خطوة إستراتيجية" تتماشى مع الجهود الجارية لتكوين قوات مدربة ملتزمة بالقانون الدولي.

تم إنشاء قوات الدعم السريع المكلفة رسميًا بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار غير المشروع بالبشر لحماية نظام البشير ومحاربة الجماعات المسلحة المتمردة.

وتتهم قوات الدعم السريع بالمشاركة في جرائم حرب وفظائع ارتكبت في دارفور ، كما يشار اليها بالتورط في عملية فض اعتصام القيادة العامة للجيش في يونيو 2019 حيث قتل وجرح العشرات من المتظاهرين السلميين.

ولا يزال حميدتي يرفض دمج ميليشياته في الجيش على النحو المنصوص عليه في الإعلان الدستوري الذي يحكم المرحلة الانتقالية.

وفي تغريدة نُشرت بعد توقيع مذكرة التفاهم ، قال كوتا إن الطرفين سيعملان معًا لضمان تدريب ضباط وجنود قوات الدعم السريع على "نطاق وانطباق اتفاقيات جنيف والأحكام الأخرى لقانون حقوق الإنسان".

واعتادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدخول في حوار مع القوات المسلحة وقوات الأمن والجماعات المتمردة في جميع أنحاء العالم لتعزيز احترام القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

من عوراتنا الوطنية 2021-12-12 20:44:05 بقلم :محمد عتيق محمد عتيق جنرالات من القوات النظامية وبقايا لجنة البشير الأمنية يحكمون البلاد بانقلاب عسكري نفّذه رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان عشيَّةَ كان المفروض ، حسب نص الوثيقة الدستورية ، أن يقوم (...)

المواكب المليونية، هل هي غاية في ذاتها؟ 2021-12-11 17:17:03 بقلم: عبد الله رزق عبدالله رزق يتعلق الامر بما اذا كانت المواكب المليونية، التي ظلت تسم الوضع السياسي بالبلاد، طوال العامين الماضيين، غاية في حد ذاتها. فالمواكب، التي لاشك في جدواها وفعاليتها في التصدي للنظم الاستبدادية (...)

تحولات المشهد السوداني (6-6 ) 2021-12-09 15:06:22 في البحث عن الدولة والشرعية السر سيد أحمد السر سيد أحمد تنطلق يوميا نحو 60 حافلة سياحية في المتوسط من الخرطوم نحو القاهرة. وهذا الرقم تصاعد بأكثر من الضعف في أقل من ثلاث سنوات، هذا بالإضافة إلى خمس رحلات طيران يومية بين (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.