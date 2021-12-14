توقيع مذكرة شراكة بين قوات الدعم السريع واللجنة الدولية للصليب الأحمر

حميدتي

الخرطوم 14 ديسمبر 2021- وقعت قوات الدعم السريع في السودان الثلاثاء اتفاقية شراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدريب على قواعد القانون الدولي الإنساني. .

ووقع مذكرة التفاهم العميد محمد أحمد عباس ، مدير إدارة التدريب على حقوق الإنسان ، وباسكال كوتا ، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان.

وحضر حفل التوقيع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي وصف الاتفاقية بأنها "خطوة إستراتيجية" تتماشى مع الجهود الجارية لتكوين قوات مدربة ملتزمة بالقانون الدولي.

تم إنشاء قوات الدعم السريع المكلفة رسميًا بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار غير المشروع بالبشر لحماية نظام البشير ومحاربة الجماعات المسلحة المتمردة.

وتتهم قوات الدعم السريع بالمشاركة في جرائم حرب وفظائع ارتكبت في دارفور ، كما يشار اليها بالتورط في عملية فض اعتصام القيادة العامة للجيش في يونيو 2019 حيث قتل وجرح العشرات من المتظاهرين السلميين.

ولا يزال حميدتي يرفض دمج ميليشياته في الجيش على النحو المنصوص عليه في الإعلان الدستوري الذي يحكم المرحلة الانتقالية.

وفي تغريدة نُشرت بعد توقيع مذكرة التفاهم ، قال كوتا إن الطرفين سيعملان معًا لضمان تدريب ضباط وجنود قوات الدعم السريع على "نطاق وانطباق اتفاقيات جنيف والأحكام الأخرى لقانون حقوق الإنسان".

واعتادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدخول في حوار مع القوات المسلحة وقوات الأمن والجماعات المتمردة في جميع أنحاء العالم لتعزيز احترام القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني.