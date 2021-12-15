 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 15 كانون الأول (ديسمبر) 2021

توقيع ملحق اتفاق لمساري الوسط والشمال حول توزيع الثروة وتقاسم السُّلطة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 51 كيلوبايت
توقيع ملاحق لاتفاق مساري الوسط والشمال .. الاربعاء 15 ديسمبر 2021 (سودان تربيون)

الخرطوم 15 ديسمبر 2021 – جرى في الخرطوم الأربعاء التوقيع على ملحق اتفاق بين الحكومة السودانية ومساري الوسط والشمال، الأربعاء، بشأن تقاسم السُّلطة وتوزيع الثروة واستحداث الحكم الإقليمي بصلاحيات واسعة.

ووقع على ملحق مسار الوسط عن حكومة السودان مفوض مفوضية السلام سليمان الدبيلو، وعن مساري الوسط والشمال كل من التوم هجو ومحمد سيد أحمد ومحمد داؤود بنداك ، كما وقع عليه رئيس فريق الوساطة الجنوب سودانية توت قلواك.

ونص الاتفاق، الذي حصلت عليه "سودان تربيون"، على تقسيم "الدخل من عائدات الموارد الطبيعية والثروات المستخلصة والدخل الضريبي والجبايات الأخرى والضرائب المفروضة في الإقليم بنسبة 30% لحكومة الإقليم و70 للحكومة القومية لمدة 10 سنوات".

وأشار إلى أن حكومة الإقليم عند تحصيلها الضرائب والجبايات المفروضة تأخذ نسبتها وتُحول نسبة الحكومة القومية إلى الخزانة العامة.

وحدد الاتفاق نسبة المحليات والمناطق داخل إقليمي الوسط والشمال من الثروة بواسطة قانون يعتمده المجلس التشريعي الإقليمي.

ونص الملحق على تمثيل مساري الوسط والشمال في هياكل السلطة القومية المختلفة، إضافة إلى المشاركة في إدارة المفوضية القومية لقسمة وتخصيص ومراقبة الإيرادات العامة.

واستند الملحق على مبادئ بناء الثقة الواردة في إعلان جوبا الموقع عليه في 11 سبتمبر 2019، والاتفاق السياسي بين الحكومة والجبهة الثورية المبرم في 21 أكتوبر 2019، علاوة على اتفاق السلام الموقع في 3 أكتوبر 2020.

وأقر الملحق تطبيق نظام الحوا كير على أراضي وسط وشمال السودان.

ويتوقع أن يقود تطبيق نظام الحواكير إلى حدوث صراعات اجتماعية، خاصة في منطقة البطانة الرعوية في وسط السودان.

واستحدث الملحق حكومة الإقليم الأوسط وإقليم الشمال دون أن ينص عليها صراحة، لكن بنود الاتفاق تتحدث عن "حكومة الإقليم".

ومنح الاتفاق حكومة كل إقليم الحق في تنظيم الاستثمارات الخارجية، إضافة لإصدار التعهدات المالية والصكوك والسندات الأذنية على أن تُنظم بواسطة قانون يسنه المجلس التشريعي الإقليمي اعتمادا على رصيد الإقليم.

ومنح الاتفاق الوالي - الحاكم، سلطة إبرام العقود والاتفاقيات الخاصة بالقروض الأجنبية والخاصة، بموافقة المجلس التشريعي.

وقرر الاتفاق إنشاء صندوق الإقليم الأوسط للاستثمار والتنمية إضافة إلى صندوق الإقليم الشمالي للاستثمار والتنمية، كما أن كل مخلفات التعدين "الكرتة" لصالح الإقليمين.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

من عوراتنا الوطنية 2021-12-12 20:44:05 بقلم :محمد عتيق محمد عتيق جنرالات من القوات النظامية وبقايا لجنة البشير الأمنية يحكمون البلاد بانقلاب عسكري نفّذه رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان عشيَّةَ كان المفروض ، حسب نص الوثيقة الدستورية ، أن يقوم (...)

المواكب المليونية، هل هي غاية في ذاتها؟ 2021-12-11 17:17:03 بقلم: عبد الله رزق عبدالله رزق يتعلق الامر بما اذا كانت المواكب المليونية، التي ظلت تسم الوضع السياسي بالبلاد، طوال العامين الماضيين، غاية في حد ذاتها. فالمواكب، التي لاشك في جدواها وفعاليتها في التصدي للنظم الاستبدادية (...)

تحولات المشهد السوداني (6-6 ) 2021-12-09 15:06:22 في البحث عن الدولة والشرعية السر سيد أحمد السر سيد أحمد تنطلق يوميا نحو 60 حافلة سياحية في المتوسط من الخرطوم نحو القاهرة. وهذا الرقم تصاعد بأكثر من الضعف في أقل من ثلاث سنوات، هذا بالإضافة إلى خمس رحلات طيران يومية بين (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.