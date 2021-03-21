توقيف المتهمين بقتل مدير محطة وقود بالعاصمة السودانية

الخرطوم 21 مارس 2021 - أعلنت شرطة ولاية الخرطوم القبض على متهمين، بالتورط في مقتل مدير محطة وقود بأم دردمان في جريمة روعت العاصمة السودانية وحصدت اهتماما شعبيا لافتا.

مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق عيسى آدم

وتشهد الخرطوم، مؤخراً حوادث نهب وسرقة بوتيرة متزايدة تحول بعضها الى جرائم قتل بشعة.

وتسبب مقتل مدير محطة (أويل انيرجي) بشير عبد الله محمد بمنطقة أم درمان، في 19 مارس الجاري، استياءً شعبياً واسعاً ضد قوات الشرطة.

وقال مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق عيسى آدم، في مؤتمر صحفي، الأحد: "إن الشرطة تحركت فور تلقي البلاع بمقتل مدير محطة وقود اويل انيرجي بشيز عبد الله بشير في مكتبه بمنطقة أم درمان".

وأشار إلى أن الشرطة عثرت على القتيل مكمم الفم، كما آمنت موقع الجريمة بكل جوانبه.

وأضاف: "جمعنا المعلومات بدقة وتم متابعة مرتادي الإجرام واصحاب السوابق، وبعد التحري الدقيق تم الكشف عن أربعة متهمين واعترفوا بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، حيث تفاجأوا بوجود القتيل في الداخل".

وتابع: "الجُناة أصابوا الضحية بضربة بقطعة حديد احدثت ارتجاج في الرأس، وأدخلوا قطعة من القماش في فم القتيل، وقاموا بفتح الخزنة وعثروا بداخلها على مبلغ لا يتعدى الـ 100 ألف جنيه".

وأفاد آدم أن التحقيق أظهر "أن الجُناة عمال يعملون مع القتيل في محطة الوقود، وقد سجلوا اعترافًا بذلك".