ثاني وزير سوداني يدخل العزل والحكومة تبحث اجراءات اضافية لمكافحة (كورونا)

الخرطوم 1 أبريل 2020- علمت "سودان تربيون" أن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين قرر وضع نفسه في العزل الصحي المنزلي ،بينما ارتفعت حالات الاشتباه بفايروس "كورونا" الى 112 حالة.

عمر قمر الدين وزير الدولة بالخارجية

ويعقد مجلس الوزراء السوداني الخميس جلسة استثنائية لمناقشة وباء "كورونا" وبحث وضع إجراءات إضافية لمنع تفشي الجائحة بالبلاد.

وبحسب مصادر موثوقة فإن عمر قمر الدين وضع نفس قيد العزل المنزلي بعد مخالطته أحد المصابين بالفايروس تصادف تواجدهما سويا في مكان واحد، قبل اكتشاف إصابة الحالة بالفايروس والاعلان عنها.

وأفادت المصادر أن قمر الدين بحالة جيدة لكنه قرر اتخاذ الاجراء بالعزل تحوطا رغم انه لم يقترب من المصاب.

وكان وزير الصحة أكرم على التوم قال في تصريح صحفي أن اثنين من الوزراء بينهما وزير دولة دخلا العزل الصحي المنزلي بسبب مخالطتهم مصابين بكورونا دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

والسبت الماضي أعلن وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم إنه عزل نفسه بعد مخالطته الحالة الرابعة المصابة بالفايروس.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي عزل وكيل وزارة الإعلام رشيد سعيد نفسه فور عودته من باريس، وانهى قبل أيام فترة الحجر المقررة باسبوعين وباشر مهامه في الوزارة.

وأكدت تقارير وزارة الصحة السودانية الأربعاء أن مجمل حالات الاشتباه بكورونا بلغت 112 حالة حتى الثلاثاء بمراكز العزل في جميع انحاء البلاد.

وأشارت إلى تسجيل ٧ حالات إصابة مؤكدة بينها حالتي الوفاة التي سبق الإعلان عنها.

وأشاد الاجتماع الدوري للجنة الصحية الطارئة بالمجهود الذي تبذله الكوادر الصحية بمراكز العزل.

ولفتت التقارير، لمتابعة 2833 شخصا قدموا للبلاد من الدول الموبوءة عبر مطار الخرطوم منذ 25 يناير منتشرين في عدد من الولايات.