ثلاث اليات لضمان تنفيذ الاتفاق الأمني بين الحكومة السودانية و(الشعبية)

الخرطوم 18 أغسطس 2020 – نص اتفاق الترتيبات الأمنية، الذي وقع بالأحرف الأولي بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار، الثلاثاء، على تنفيذه ومراقبته من مجلس الأمن والدفاع ومجلسي السيادة والوزراء والبرلمان.
- مسؤولون أمنيون في الحكومة والحركة الشعبية وقعوا على اتفاق الترتيبات الأمنية بالمنطقتين ..الإثنين 17 أغسطس 2020
والاثنين، أعلن رئيس فريق الوساطة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، توت قلواك، عن توقيع اتفاقية السلام بالأحرف الأولى، في 28 أغسطس الجاري.
وتحدثت بنود الاتفاق، عن ثلاث آليات تتولى تنفيذ ومراقبة الاتفاق، "وهي مجلس الامن والدفاع الذي يضع الخطة العامة لصلاح وتحديث وتطوير الجيش السوداني، ومجلس السيادة ومجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ الاتفاق وتمويله، إضافة للجنة الامن والدفاع في البرلمان الانتقالي لمراقبة التنفيذ".
وتقرر تنفيذ عملية دمج قوات الحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار، في الجيش السوداني خلال 39 أشهر، حيث تبدأ المرحلة الأولي من تنفيذ الاتفاق فور التوقيع عليه لمدة 12 شهر، ويُشرع في المرحلة الثانية التي تمتد لـ 14 شهر تبقي فيها قوات الحركة في مناطقها في إطار خطة يضعها الجيش، فيما تتمثل المرحلة الأخيرة بعمل سرايا الحركة الشعبية في كافة بقاع السودان قبل تفكيكها نهائيا بعد 13 شهر.
وقال رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الترتيبات الأمنية، وزير الدفاع اللواء ياسين إبراهيم، إن دمج مقاتلي الشعبية سيجعل الجيش أكثر تماسكا وقوة وجاهزية للتصدي لأي مهددات لأمن الوطن.
وفي ذات السياق، عقدت الحكومة والحركة الشعبية جلسة مباحثات، خُصصت لتنقيح ورقة القضايا السياسية الخاصة بالمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، بحضور رئيس فريق الوساطة الجنوبية توت قلواك.
وقال عضو وفد الوساطة، ضيو مطوك: "بدأنا تنقيح الورقة الخاصة بالمنطقتين في القضايا السياسية، وهذا العمل بحسب جدول الوساطة سيستمر ليومين".
أخر الآراءفلنتقدم بالثورة ، لنصعد بها 2020-08-16 22:55:55 بقلم : محمد عتيق قطاعات هامة من المناضلين السودانيين يطلقون العنان هذه الأيام لمشاعر الحسرة تعتصرهم ، يستعيدون صوراً من أيامهم في دهاليز التعذيب "الحضاري الاسلاموي" ، وهم يشاهدون على الشاشات أمامهم نفس سفراء النظام (...)
حول مزاعم (عبد الرسول النور) عن "البُغض و الكراهية" و التسليح في جنوب كردفان/جبال النوبة (2-2). 2020-08-15 12:01:31 بقلم : عادل شالوكا توطئة : في المقال السابق إستعرضنا إدِّعاءات (عبد الرسول النور) في محاولته للإجابة على السؤال الذي إعتبره (مُلِحَّاً) – و هو كذلك – و لكن ما جاء في إفاداتِه كان مُجافياً للحقائق. و لذلك رأينا ضرورة (...)
حول مزاعم (عبد الرسول النور) عن "البُغض و الكراهية" و التسليح في جنوب كردفان / جبال النوبة (1-2). 2020-08-14 05:39:49 بقلم : عادل شالوكا توطئة : إطَّلعنا على ما كتبه عبد الرسول النور إسماعيل في مقالٍ له حاول فيه الرد على سؤال : (من سلَّح القبائل في جنوب كردفان / جبال النوبة). و لأن ما جاء في مقاله فيه الكثير من المُغالطات و المعلومات (...)
المزيد