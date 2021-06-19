 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 19 حزيران (يونيو) 2021

جدل في السودان حول تكوين القوات المشتركة لحفظ الأمن الداخلي

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 19 يونيو 2021 - يسود جدل واسع في السودان حول إعلان مجلس السيادة إنشاء قوات مشتركة لحفظ الأمن الداخلي، أُعطيت صلاحية العمل قبل سن تشريع قانوني يُحدد سُّلطاتها.

JPEG - 22.6 كيلوبايت
صورة لاحدى سيارات الشرطة تطوف في شوارع العاصمة (ارشيف)

ويتخوف كثيرون من أن تنتهك القوة المشتركة الحقوق المدنية للمواطنين أثناء تنفيذ مهام حفظ الأمن الداخلي، لكونها تضم قوات قتالية مثل الجيش وقوات الدعم السريع.

ولم تبلور قوى الحرية والتغيير -الائتلاف الحاكم، رأيا قاطعا حيال هذا القرار حسبما أبلغ قيادي رفيع "ٍسودان تربيون" السبت غير أن القرار لاقى معارضة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، حيدر الصافي، لـ “سودان تربيون"؛ إن الائتلاف لم يتخذ موقف من القوة حتى الآن، وأضاف "سنعقد غدًا اجتماعنا الدوري وقد نبحث الموقف الموحد".

ووصف القيادي في الحزب الاتحادي الموحد، محمد عصمت، قرار تشكيل القوات المشتركة لمحاربة الانفلات الأمني وفرض هيبة الدولة "غريب ومُعيب ومُريب".

وتخوف عصمت، في منشور على حسابه بفيسبوك، من أن يكون القرار مقدمة لـ "مواقف أسوأ مما يتصور البعض".

وقرر مجلس السيادة الخميس تكليف الفريق ياسر العطا بمهام تكوين القوة المشتركة لتنفيذ مهام حفظ الأمن وفرض هيبة الدولة في العاصمة الخرطوم والولايات كما منح حق مخاطبة وزارة العدل لإصدار تشريع قانوني لعمل هذه القوات.

وعلى الرغم من عدم وجود تشريع قانوني ينظم عمل القوات المشتركة إلا أن القرار نص على "أن تبدأ أعمالها بصورة فورية".

واعتبر ناشطون تشكيل القوات المشتركة فيه تحجيم لدور الشرطة التي تُعتبر القوى الوحيدة المُوكل إليها حفظ الأمن داخل المدن والأرياف.

والثلاثاء، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان فولكر بيرتس، إن "الشرطة هي الجهاز الأنسب لحماية المدنيين، لذلك يجري العمل معهم للتدريب والتأهيل في برامج تقام في الخرطوم ودارفور على أن تتسع مستقبلا لتشمل المنطقتين وشرق السودان".

وتضم القوات المشتركة، وفقًا لقرار تكوينها، الجيش والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة وقوات الشرطة، على أن يكون فيها ممثلين للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.

لكن أمين الإعلام بحركة تحرير السودان، محمد حسن هارون "أوباما"، قال إن قوى الكفاح المسلح ستشارك بـ"جنود في القوات المشتركة".

وأكد أوباما، لـ"سودان تربيون"، تأييدهم لخطوة تشكيل القوات المشتركة، واصفًا القرار بالسليم، حيث أوضح أن هناك مهددات للاستقرار في الخرطوم والولايات.

وقال إن هذه المهددات تتمثل في "الانفلات الأمني والسيارات غير المقننة والدرجات النارية دون لوحات مرورية وظاهرة السرقة".

وأضاف: "الأوضاع في الخرطوم مخيفة، كما أن جهات تنتحل صفة الحركات المرقعة على السلام وتقوم بعمليات تجنيد، والدولة لا تعرف هذه الجهات".

وتابع: "وجود عمل مشترك من جميع الأطراف تحت إدارة واحدة يسهل من القضاء على هذه الظواهر".
جدل في السودان حول تشكيل قوات مشتركة تضم الجيش والدعم السريع لحفظ الأمن الداخلي
19 يونيو 2021 - يسود جدل واسع في السودان حول إعلان مجلس السيادة إنشاء قوات مشتركة لحفظ الأمن الداخلي، أُعطيت صلاحية العمل قبل سن تشريع قانوني يُحدد سُّلطاتها.

ويتخوف كثيرون من أن تنتهك القوة المشتركة الحقوق المدنية للمواطنين أثناء تنفيذ مهام حفظ الأمن الداخلي، لكونها تضم قوات قتالية مثل الجيش وقوات الدعم السريع.

ولم تبلور قوى الحرية والتغيير -الائتلاف الحاكم، رأيا قاطعا حيال هذا القرار حسبما أبلغ قيادي رفيع "ٍسودان تربيون" السبت غير أن القرار لاقى معارضة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، حيدر الصافي، لـ “سودان تربيون"؛ إن الائتلاف لم يتخذ موقف من القوة حتى الآن، وأضاف "سنعقد غدًا اجتماعنا الدوري وقد نبحث الموقف الموحد".

ووصف القيادي في الحزب الاتحادي الموحد، محمد عصمت، قرار تشكيل القوات المشتركة لمحاربة الانفلات الأمني وفرض هيبة الدولة "غريب ومُعيب ومُريب".

وتخوف عصمت، في منشور على حسابه بفيسبوك، من أن يكون القرار مقدمة لـ "مواقف أسوأ مما يتصور البعض".

وقرر مجلس السيادة الخميس تكليف الفريق ياسر العطا بمهام تكوين القوة المشتركة لتنفيذ مهام حفظ الأمن وفرض هيبة الدولة في العاصمة الخرطوم والولايات كما منح حق مخاطبة وزارة العدل لإصدار تشريع قانوني لعمل هذه القوات.

وعلى الرغم من عدم وجود تشريع قانوني ينظم عمل القوات المشتركة إلا أن القرار نص على "أن تبدأ أعمالها بصورة فورية".

واعتبر ناشطون تشكيل القوات المشتركة فيه تحجيم لدور الشرطة التي تُعتبر القوى الوحيدة المُوكل إليها حفظ الأمن داخل المدن والأرياف.

والثلاثاء، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان فولكر بيرتس، إن "الشرطة هي الجهاز الأنسب لحماية المدنيين، لذلك يجري العمل معهم للتدريب والتأهيل في برامج تقام في الخرطوم ودارفور على أن تتسع مستقبلا لتشمل المنطقتين وشرق السودان".

وتضم القوات المشتركة، وفقًا لقرار تكوينها، الجيش والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة وقوات الشرطة، على أن يكون فيها ممثلين للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.

لكن أمين الإعلام بحركة تحرير السودان، محمد حسن هارون "أوباما"، قال إن قوى الكفاح المسلح ستشارك بـ"جنود في القوات المشتركة".

وأكد أوباما، لـ"سودان تربيون"، تأييدهم لخطوة تشكيل القوات المشتركة، واصفًا القرار بالسليم، حيث أوضح أن هناك مهددات للاستقرار في الخرطوم والولايات.

وقال إن هذه المهددات تتمثل في "الانفلات الأمني والسيارات غير المقننة والدرجات النارية دون لوحات مرورية وظاهرة السرقة".

وأضاف: "الأوضاع في الخرطوم مخيفة، كما أن جهات تنتحل صفة الحركات المرقعة على السلام وتقوم بعمليات تجنيد، والدولة لا تعرف هذه الجهات".

وتابع: "وجود عمل مشترك من جميع الأطراف تحت إدارة واحدة يسهل من القضاء على هذه الظواهر".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الزاكي طمل: البلايا في طي المزايا 2021-06-18 19:19:57 ياسر عرمان تأملات في دهاليز موت قائد رسم الحدود الشرقية بنصل البسالة: مدخل أول السودانيون حينما يتحدثون عن الحدود الشرقية وعن "الفشقة" هذه الأيام فإن حديثهم سيمر بنصل وسيف الزاكي طمل والبارود الذي استعمله قبل أن يمر (...)

اسقاط الحكومة: أسئلة تبحث عن إجابات! 2021-06-16 22:24:10 بقلم : الواثق كمير ‏kameir@yahoo.com دع الناس تتفق أولا على تعريف ما هو المقصود بإسقاط الحكومة الانتقالية، وهو مطلب تنادي بها قوى سياسية ومتجمعية عديدة ومختلفة الرؤية لهذا الإسقاط ومآلاته؟ إن الدعوة لإسقاط حكومة (...)

تعقيب على خطاب حمدوك للأمة السودانية 2021-06-16 07:04:57 صلاح شعيب نشكر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على خروجه للتحدث للأمة السودانية شارحاً بالاستفاضة بعضا من التحديات التي تجابهها البلاد. ولو أن السيد حمدوك خصص على الأقل خطابا أسبوعياً منذ توليه يكاشف فيه شعبه احتراماً لوجد (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.