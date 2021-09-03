جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع بالسودان تبحث نزاعات الحدود واستضافة أفغان

البرهان وحمدوك والكباشي في اجتماع مجلس الأمن والدفاع

الخرطوم 3 سبتمبر 2021 ـ ركزت جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع بالسودان مساء أمس الخميس على قضايا النزاعات الحدودية واستضافة مجموعة من الأفغان بالبلاد لفترة معلومة.

وترأس الجلسة الطارئة بالقصر الجمهوري الفريق الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وبحسب تصريح صحفي لوزير الدفاع الفريق يسن إبراهيم فإن المجلس استمع الى وصف وايجاز مهني من المفوضية القومية للحدود.

واطمأن المجلس على الوثائق والخرط المعتمدة والداعمة لخارطة السودان السياسية والتي تؤكد سلامة الموقف القانوني من النزاعات.

وللسودان نزاع حدودي مع مصر حول مثلث حلايب المشاطئ للبحر الأحمر فضلا خلاف حدودي مع إثيوبيا حول أراضي الفشقة التي استعاد الجيش السوداني حوالي 90% من أراضيها منذ نوفمبر الماضي.

وأكد وزير الدفاع أن المجلس استمع أيضا إلى تنوير حول الأنشطة الضارة في الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا فى منطقة المثلث من تجارة للمخدرات والبشر وتهريب السلع والسيارات والأسلحة بجانب الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن مجلس الأمن والدفاع ناقش موضوع استضافة مجموعة محدودة من الجنسيات الأفغانية فى البلاد ولفترة معلومة مستعرضا كافة الجوانب المتعلقة باستضافتهم.

وأبان أن المجلس أبدى موافقته المبدئية استجابة للنداء الإنساني مع اخضاع الأمر إلى مزيد من الترتيبات والإجراءات التي تحفظ الحقوق.

إلى ذلك ناقش المجلس المشكلات التي تعيق الانتاج في مناطق البترول والتعدين وأمن على الحقوق المجتمعية وضرورة وضع استراتيجية تنموية عاجلة لمعالجة قضايا المناطق المتأثرة.

وشدد على تفعيل الآلية الرباعية المكونة من الحكومة المركزية والولايات والشركات العاملة وأصحاب المصلحة والتشديد على توفير المطلوبات المشروعة وحسم الفوضى وأعمال التخريب التي تضر بالأمن القومي والاقتصاد الوطني.

وقال وزير الدفاع إن المجلس استمع لتقرير أمني حول أحداث منطقة سوبا وما تم من احتكاكات بين الأجهزة الأمنية ومنسوبي بعض حركات الكفاح المسلح.

وأوضح أن المجلس أشاد بالأداء المهني والحكمة التي تحلت بها القوات المنفذة لعملية إخلاء مجمع رهف التابع للشرطة.

وأضاف الوزير أن المجلس وجه القوات النظامية والأجهزة الأمنية باستمرار الحملات وضبط كل التفلتات والتحركات والأنشطة الهدامة.

وأفاد أن المجلس أثنى على الأدوار التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وعبر عن شكره للمواطنين على تفهمهم لكافة التدابير والإجراءات المتخذة لاستتباب الأمن بالبلاد.