جماعة الحوثي : ننتظر خطوات عملية من الحكومة السودانية بشأن الأسرى

السودان دفع بآلاف القوات الى حرب اليمن ( الأوربية)

صنعاء 1 فبراير 2020 - قال مسؤول في جماعة الحوثي في اليمن السبت إنهم في انتظار خطوة عملية من السودان لتحرير عدد من أسراه لديها.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى في تصريح لوكالة أنباء شينخوا أن الجماعة أبلغت السلطات السودانية عبر رسالة نقلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استعدادها لإجراء مفاوضات لتحرير الأسرى لديها.

وأضاف "أبلغونا في الصليب الأحمر أنهم أوصلوا رسالتنا، وأنهم (السودانيون) أبدوا استعدادهم لذلك".

وتابع "حتى اليوم لم يحصل من جانبهم ما يؤكد ذلك".

ومضى المرتضى قائلا "ما زلنا بانتظار خطوات فعلية من قبلهم تترجم استعدادهم الذي تحدثوا عنه".

ولفت الى أن "الأسرى السودانيين يحظون بالرعاية والاهتمام وتتم معاملتهم معاملة إنسانية وأخوية".

ورفض المرتضى الافصاح عن عدد الأسرى لكنه أشار الى أن "الصليب الأحمر قام بزيارتهم وتفقد أحوالهم بل ورتب لهم عملية التواصل بعائلاتهم".

والسودان عضو في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.