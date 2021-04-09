جنوب السودان: مخاوف الخرطوم من سد النهضة مشروعة

وزيرا الري السوداني والجنوب سوداني ـ الخرطوم 9 أبريل 2021

الخرطوم 9 أبريل 2021 ـ قالت وزارة الري والموارد المائية بالسودان، الجمعة، إن دولة جنوب السودان اعتبرت مخاوف الخرطوم من الملء الأحادي لسد النهضة الإثيوبي مشروعة.

وتبني إثيوبيا سد النهضة في مجرى النيل الأزرق على بعد نحو 20 كلم من حدود السودان، الذي يطالب بالتوصل لاتفاق ملزم ينظم ملء وتشغيل السد العملاق قبل الشروع في الملء الثاني يوليو المقبل.

وطبقا لتعميم صادر عن زارة الري السودانية فإن وزير الري بجنوب السودان مناوا بيتر جاتكوث أكد عقب لقائه نظيره السوداني ياسر عباس مشروعية مخاوف السودان من الملء الأحادي لسد النهضة.

ودعا الوزير الجنوب سوداني أطراف المفاوضات إلى ضرورة التوصل الى اتفاق قانوني ملزم حول السد.

وقال في تصريحات صحافية إن لقائه مع وزير الري السوداني ناقش ملف سد النهضة والتعاون بين الخرطوم وجوبا وتبادل الخبرات بين البلدين عبر تحديث وتطوير الاتفاق الإطاري الموقع بين الجانبين.

وأفاد الوزير الجنوب سوداني أن فريقا فنيا من الخرطوم سيزور الجنوب لتقديم المشورة الفنية وبناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية الممكنة خاصة في مجال تنظيف مجرى الملاحة النهرية والحماية من الفيضانات باقامة السدود والحواجز.

وأوضح أنه طلب تقديم إدارة حصاد المياه المساعدات الممكنة في إنشاء الحفائر والسدود الصغيرة بالجنوب، بالاضافة الى تقديم الدعم الفني في تأهيل وصيانة مضخات مشاريع الرنك والتعاون مع الهيئة العامة للحفريات.

وينتظر أن يزور وفد فني جنوب سوداني الخرطوم قريبا للاجتماع بالجانب الفني السوداني للتفاكر حول أوجه التعاون بين البلدين.

الى ذلك وعد ياسر عباس بتسليم جوبا كل المستندات الخاصة بجنوب السودان.