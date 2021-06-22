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جنوب السودان يتحدث عن عقبات في تنفيذ اتفاق السلام بين الفصائل الجنوبية

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الخرطوم 22 يونيو 2021 - قال مسؤول جنوب سوداني إن هنالك عقبات تُواجه تنفيذ اتفاق السلام، من بينها ضعف التمويل لتنفيذ المرحلة الثانية من دمج القوات.

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سلفا كير ميارديت وبجانبه رياك مشار .. صورة لـ"رويترز"

واستقبلت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي في العاصمة الخرطوم، الثلاثاء، رئيس آلية المراقبة والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها في جنوب السودان الجنرال شارلس تاي قيتواي.

وقدم قيتواي خلال الاجتماع بالوزيرة شرحا مفصلا عن سير تنفيذ اتفاق السلام المنشطة في جنوب السودان والقضايا العالقة.

وقال قيتواي، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن "تأخر تخريج القوات الموحدة يعود إلى النقص الكبير في التمويل وتدهور الأوضاع الإنسانية في المعسكرات، مما يقف عائقا أمام تنفيذ المرحلة الثانية من توحيد القوات العسكرية".

وأضاف: "تأخر إعادة تشكيل المجالس التشريعية في الولايات وإنشاء آليات العدالة الانتقالية ومفوضية صياغة الدستور وتشكيل البرلمان، يعيق تقدم تنفيذ العديد من بنود اتفاق السلام".

ويُعد السودان ضامنا لاتفاق سلام وقعته حكومة جنوب السودان مع فصائل مسلحة أبرزها فصيل كان يقوده نائب الرئيس رياك مشار.

وأكدت مريم الصادق التزام السودان، بصفته رئيس الدورة الحالية لمنظمة التنمية الحكومية "الإيقاد"، بالوقوف على تنفيذ اتفاق السلام الجنوب سوداني.

وقدمت شرحا للجنرال حول الجهود التي قامت بها بلادها وخطتها لتعزيز الثقة بين قادة أطراف السلام وحث المجتمع الدولي على دعم وتمويل عملية السلام في جنوب السودان.



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