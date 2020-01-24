جنوب السودان يحتاط لفيروس (كورونا) بحالة تأهب

مطار جوبا

جوبا 24 يناير 2020 - يخطط جنوب السودان لتكثيف مراقبة فيروس "كورونا" في جميع نقاط الدخول، وخاصة مطار جوبا الدولي.

وتتعرض الدول في جميع أنحاء العالم لفيروس شبيه بالسارس حذرت السلطات الصينية يوم الأربعاء من احتمال انتشاره عبر المسافرين.

وتم اكتشاف الفيروس الذي نشأ في الصين حتى الآن في الولايات المتحدة وتايوان واليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية، ما حدا بالبلدان الأخرى إلى تعزيز عمليات فحص الحمى في المطارات لمنع الفيروس.

وقال وزير الصحة رياك غاي كوك للصحفيين في جوبا الخميس إن الركاب الذين يدخلون جنوب السودان سيخضعون لفحص شامل للفيروس الجديد قبل السماح لهم بدخول البلاد.

وقال "نحن نعمل مع وزارة النقل والطيران المدني لإجراء عملية فحص في نقاط الدخول الرئيسية، بما في ذلك مطار جوبا كأولوية".

وأضاف غاي: "لم يتم إعلان حالة كورونا في جنوب السودان، وليس هناك سبب للهلع. ومع ذلك، يجب أن نتحلى باليقظة".

ونصحت الوزارة الجمهور بالتأكد من غسل الأيدي بانتظام بالصابون والماء، مع فرك اليدين جيداً. كما نصحت الأفراد بالابتعاد عن الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الحمى والسعال وصعوبة التنفس.

وحث غاي الجمهور على الالتزام بإرشادات منظمة الصحة العالمية.

من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في جنوب السودان، أولو شايو أولسيون إن جنوب السودان يجب أن يكون متيقظاً بعد تأكيد تفشي فيروس كورونا في الصين.

وأضاف: "سنواصل دعم البلاد بتقييم المخاطر والمراقبة، كما يجب أن نوفر معدات إضافية لدعم الفحص عند نقاط الدخول".

يذكر أن جنوب السودان لديه علاقات تجارية واسعة مع الصين.