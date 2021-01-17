جنوب كردفان تحظر التجول بكادقلي بعد تزايد معدلات الجريمة

اللجنة الأمنية تقف على الأوضاع في سوق كادقلي .. صورة من (سونا) - ارشيف

الخرطوم 17 يناير 2021 ـ فرضت حكومة ولاية جنوب كردفان، الأحد، حظر التجول بعاصمة الولاية كادقلي وشددت من إجراءات الأمن في محاولة لإحتواء تزايد معدلات الجريمة.

وطالب مركز "هودو" المعني برصد انتهاكات حقوق الإنسان في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق الجمعة الماضي الحكومة السودانية بضرورة حل ونزع سلاح المليشيات الحكومية ونزع الأسلحة غير المقننة لدى المدنيين على خلفية تزايد جرائم النهب المسلح.

ودعا المركز في نشرة صحفية الحكومة على المستويين الولائي والمركزي للإسراع في التحقيق ومعالجة المسألة الأمنية بولاية جنوب كردفان وأن تضطلع الشرطة بدورها وتحقيق مبدأ سيادة القانون.

وأعلنت حكومة جنوب كردفان عقب اجتماع للجنة الأمن بالولاية ضم الوالي وقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والإدارة الأهلية عن قرارات حاسمة لضبط حالة الفوضى والانتشار المتزايد في معدلات الجريمة داخل مدينة كادقلي.

وقال والي جنوب كردفان حامد البشير إبراهيم فى تصريح صحفي إن الاجتماع خرج بعدة قرارات أكد أنها مهمة للغاية عطفا على الوضع الأمني بالمدينة.

ووفقا للوالي فإن لجنة الأمن قررت الإعلان عن حظر التجوال داخل مدينة كادقلي ومنع حمل السلاح في الأماكن العامة والأسواق حتى للعسكريين وتحديد قوة خاصة لمحاربة الدراجات النارية والقبض على المخالفين.

وأقر الاجتماع تشكيل نقاط ارتكاز بواسطة الشرطة وتحريك فرق للطواف الليلي راجلة وعلى متن السيارات كما قررت اللجنة الاستعانة بقضاة من محاكم أخرى لمتابعة البلاغات والإجراءات المتعلقة بالمجرمين.

وأقترحت لجنة الأمن إشراك قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة فى إدارة الوقود وإيقاف قيام الحفلات ليلا كما أمنت على تكوين لجان من هذه الأطراف لمراقبة المتفلتين بالأحياء ودراسة "أسواق التواصل" للحد من ظاهرة التهريب.

وبحسب الوالي فإن حكومة الولاية تسعى لمنح الإدارة الأهلية صلاحيات لتفعيل المحاكم الريفية لكبح جماح المتفلتين.

وقال ممثل قوى الحرية والتغيير محمد رزق الله تية إن الاجتماع كان ناجحاً ومرضي للجميع وشفاف حيث ناقش القضايا بموضوعية مطمئنا مواطني الولاية بأن الأمن سيكون من مسؤولية الجميع.