جنوب كردفان ترفع الحظر الجزئي وتتهيأ لتوقيع اتفاق صلح بالسبت

الخرطوم 15 مايو 2020- قررت حكومة ولاية جنوب كردفان الجمعة رفع حظر التجوال الذي فرضته لثلاث أيام في أعقاب التوتر الأمني الذي شهدته العاصمة كادقلي وأدى لسقوط 45 شخصا بين قتيل وجريح، حيث ينتظر أن تشهد المدينة السبت التوقيع على اتفاقية صلح تنهي الأحداث العاصفة.

اللجن الأمنية تقف على الأوضاع في سوق كادقلي .. صورة من (سونا)

وأعلنت اللجنة الأمنية التي رأسها نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للتدريب الفريق عبد الله البشير للوقوف على الأوضاع بولاية جنوب كردفان "رفع الحظر الجزئي بعد عودة الحياة لطبيعتها داخل مدينة كادقلى".

ووقعت الأحداث الدامية على يد فصل يتبع للفرقة 14 مشاة التابعة للجيش يتزعمه القائد الجاو كافي كان انضم للقوات المسلحة في سياق الترتيبات الأمنية التي تتبناها الحكومة حيال الجماعات المتمردة.

وقال البشير في تصريحات صحفية الجمعة إنه من خلال الاجتماعات المتواصلة التي بدأتها اللجنة منذ مجيئها مع اللجنة الأمنية بالولاية ورجال الإدارة الأهلية وتنسيقية قوى الحرية والتغيير توصلت إلى رفع الحظر الجزئي لإزالة حالة التشاحن النفسي التي تؤجج الصراعات الفردية بجانب دحض الشائعات التي صاحبت الأحداث وروجت لإخراج بعض الأسر من مساكنهم.

ولقى 10 مواطنين مصرعهم في هذه الأحداث كما قتل 9 من قوات "الدعم السريع"، وجرح 16 آخرين.

وأشار المسؤول الذي ترأس وفدا أمنيا من الخرطوم إلى أن لجان رأب الصدع تواصل عملها باستمرار اضافة إلى لجنة التحقيق لتحديد هوية المتسببين في الأحداث ومحاسبتهم.

وقال المتحدث باسم تنسيقية الإدارة الأهلية الأمير محمد أبو زيد عبد الله إن اجتماع اللجنة الأمنية الذي عقد الخميس توصل الى رؤية لحل الاشكالات والأحداث التي وقعت، ووقف العدائيات وفتح الطرق لانسياب حركة المرور.

كما أعلن "توقيع وثيقة الصلح القبلي يوم السبت المقبل" وناشد كافة الأطراف بضبط النفس والكف عن الاعتداء على ممتلكات الغير.

وأعلن الوالي المكلف اللواء ركن رشاد عبد الحميد اسماعيل عن ضوابط وإجراءات صارمة اتخذتها حكومة الولاية بكادقلي لمنع تكرار أي حادثة مُماثلة.

ووصف الوالي الأحداث التي وقعت بالمؤسفة وقال “إن حكمة ومساعي رجالات الإدارة الأهلية ولجنة الأمن استطاعت أن توقف الاقتتال وتعيد الطمأنينة لمواطني الولاية”، وأشار إلى أن الذين ينقلون الشائعات كان غرضهم النزوح والتشريد للمواطن.

والخميس توصلت اللجنة الأمنية والإدارة الأهلية وقوى الحرية والتغيير الى اتفاق لإنهاء الأحداث التي وقعت في كادقلي.

وينتظر توقيع الاتفاق يوم السبت بعد تعهد الرائد جاو كافي بالتوقف عن اثارة المشاكل حسبما نقلت عنه وكالة السودان للأنباء.

وقال اللواء ركن الخير عبد الله إدريس عضو اللجنة الأمنية للقوات المسلحة المشتركة انه تم الاتفاق بالإجماع على ضرورة بسط هيبة الدولة وفرض سيطرتها الكاملة وتنفيذ حكم القانون.