مؤتمر للسلام في ولاية جنوب كردفان نهاية مارس الجاري

عقار يتلقى دعوة لحضور مؤتمر السلام، الثلاثاء 9 مارس 2021

الخرطوم 9 مارس 2021 - قدم والي جنوب كردفان، حامد البشير، الدعوة إلى عضو مجلس السيادة مالك عقار لحضور مؤتمر السلام، المقرر عقده في حاضرة الولاية كادوقلي بالثلاثين من مارس الجاري.

والأحد، أدى عقار اليمين الدستورية عضوًا بمجلس السيادة، وقد نال هذا المنصب ضمن حصص الجبهة الثورية في تقاسم السُّلطة التي نص عليها اتفاق السلام.

وقال مجلس السيادة، الثلاثاء، إن والي جنوب كردفان "قدم الدعوة إلى مالك عقار لحضور مؤتمر السلام الذي تستضيفه كادوقلي في 30 مارس الجاري، بمشاركة جميع مكونات الولاية الإثنية".

وأطلع الوالي حامد البشير، عقار على أوضاع الولاية، كما أكد على أن الحكومة المحلية حريصة على دعم جهود تحقيق السلام والتنمية والاستقرار.

وطالب عقار والي جنوب كردفان بـ"العمل على تعزيز التعايش السلمي وتحقيق السلام الاجتماعي".

ويترأس مالك عقار تنظيم الحركة الشعبية - شمال، وهو أحد تنظيمات الجبهة الثورية التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في 3 أكتوبر 2020.

وفي سياق آخر، استقبل عقار بالقصر الرئاسي وفد من قبائل ولاية النيل الأزرق؛ وشدد خلال اللقاء على ضرورة نبذ التعصب القبلي وتقوية التعايش بين المكونات الاجتماعية.

وتنشط الحركة الشعبية - شمال في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان، فيما يُعرف رسميًا بـ(المنطقتين).