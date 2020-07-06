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جهاز المخابرات العامة يضبط شبكة محترفة في تزييف العملات السودانية

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عملات مزيفة ضبطها جهاز المخابرات السوداني.. الإثنين 6 يوليو 2020 (سونا)

الخرطوم 6 يوليو 2020 – أعلن جهاز المخابرات العامة بالسودان، الاثنين، ضبط شبكة محترفة في تزييف العملات السودانية.

وكشف مكتب المتحدث الرسمي للجهاز، لوكالة أنباء السودان الرسمية، عن مبالغ ضخمة من الفئات الكبيرة بحوزة الشبكة.

وأوضح أن هيئة الأمن الاقتصادي بجهاز المخابرات العامة تمكنت من ضبط شبكة محترفة في تزييف العملة وبحوزتها مبالغ تفوق 500 ألف جنيه سوداني أكثرها فئة 500 جنيه، و200 جنيه، و100 جنيه وعملات أجنبية أخرى.

وأفاد أن العملية الأمنية تعتبر الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري، وأنها استغرقت 48 ساعة تم خلالها ضبط كل عناصر الشبكة بما فيها العقل المدبر، ودونت في مواجهتهم بلاغات في النيابة العامة.

وأشار إلى ضبط ماكينتي طباعة متقدمة ذات تقنية عالية، بجانب كل الأدوات التي تستخدم في التزييف من أحبار ومشارط وغيرها من الأدوات الفنية التي تساعد في تزييف العملات.

وحذر مكتب الناطق الرسمي، من تفشي الظاهرة بصورة تلقي بظلالها على الاقتصاد السوداني وتؤدي إلى تخريبه، لكنه أكد أن جهاز المخابرات العامة يعمل بجد واجتهاد من أجل محاربة كل من يعبث بالاقتصاد السوداني ويعود بالضرر على المواطنين.

ودعا إلى توخي الحيطة والحذر في التعامل مع العملة وفحصها والتبليغ الفوري عن أي عملة مزيفة.



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