جهاز المخابرات يتبرأ من صلته بضابط اعتقلته لجنة التفكيك وإزالة التمكين

الخرطوم 14 أغسطس 2021- نفى جهاز المخابرات العامة في السودان علاقته بالفريق ياسر حسن عثمان الذي أوقفته لجنة التفكيك وإزالة التمكين الخميس الماضي.

شعار جهاز المخابرات العامة

وكانت وكالة السودان للأنباء نقلت عن مسؤول في اللجنة انه جرى القبض على المسؤول عن إدارة الاستثمار في جهاز المخابرات العام ياسر حسن عثمان، وأشارت إلى مواجهة الرجل باتهامات تتعلق بالفساد وغسل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبي وتخريب الاقتصاد الوطني والعمل على تقويض النظام الدستوري وقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي.

وشدد بيان صدر السبت على انه "ليس لجهاز المخابرات أي علاقة بالتهم المنسوبة للمذكور".

وأضاف "يؤكد جهاز المخابرات العامة أن الفريق ياسر حسن عثمان تقاعد عن العمل ولا يتبع للجهاز كضابط في الخدمة، إذ تتخذ الإجراءات داخل الجهاز في حالة إذا كان في الخدمة أيا كانت طبيعة التهمة".

كما أشار البيان الى أن جهاز المخابرات العامة ليس لديه صلة فيما ذكر من تهم "وهي قضايا شخصية ترتبط بتحقيقات قانونية كفيلة بإثبات او نفي التهم الموجهة للمذكور".

وأوضح أن إدارة الاستثمار في الجهاز تم حلها منذ نحو عامين وتكوين صندوق للضمان الاجتماعي تديره لجنة من عضوية الجهاز وضباط بالمعاش.