جهاز المغتربين يصف قرار إيقاف استيراد السيارات الصغيرة بالمجحف

الخرطوم 10يونيو 2021- طالب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج الدولة بالإسراع في تنفيذ الحوافز الخاصة بالمغتربين بينما وصف قرار إيقاف استيراد السيارات الصغيرة بالمجحف.

علي جدو

وبعد تخفيض الحكومة الانتقالية قيمة الجنيه إلى نحو سبعة أضعاف في فبراير الماضي شهدت المصارف والقنوات الرسمية تجاوبا واسعا من المغتربين في إجراء التحويلات.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن جهاز المغتربين اطلعت عليه "سودان تربيون" الخميس فإن الأمين العام للجهاز مكين حامد تيراب اعتبر قرار وزارة التجارة والتموين ايقاف استيراد السيارات الصغيرة "مجحفا" وطالب الدولة بالإسراع في تنفيذ الحوافز الخاصة بالمغتربين.

وأشار إلى أن القرار الجديد ألغي تلقائيا نظيره السابق والخاص باستثناء المغتربين من حظر استيراد السيارات

وأضاف أن الجهة التي اصدرته لم تتشاور مع جهاز المغتربين ولم ترجع إليه.

وقال ان القرار ايضا لم يراع حقوق المغتربين كفئة لها دورها الكبير في رفد الاقتصاد الوطني ولها دورها ايضا في مساندة البلاد في الكثير من المحافل والمناسبات

وكشف عن مساعي حثيثة لجهاز المغترببن مع الجهات العليا بالدولة لمعالجة الآثار السالبة التي ترتبت على القرار مبينا ان نتائج هذه المساعي ستظهر عاجلاً في خلال الساعات القادمة.

في الأثناء أثار القرار، موجة من الغضب في اوساط المغتربين العائدين نهائيا مما دفعهم الى الاحتجاج والوقوف امام مقر الامانة العامة لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج

وطالب المغتربون الأمين العام للجهاز بإيجاد حل عاجل وسريع بمخاطبة وزارة التجارة لاستثنائهم من القرار مهددين بالاعتصام الى حين إيجاد حل لهم سيما وان غالبيتهم شرعوا في شحن سياراتهم قبل صدور القرار بفترة قصيرة.

كما عبر العائدون نهائيا عن استيائهم من القرار الذى وصفوه بالمجحف والجائر سيما وان الدولة منحتهم حق استيراد سيارة في حال العودة النهائية بموجب قرار سابق.

الى ذلك طالب المغتربون العائدون نهائيا وزير التجارة بمنحهم مهلة الى حين استكمال اجراءات دخول سياراتهم الى البلاد قبل إيجاد المعالجة النهائية لهم واستثنائهم من القرار أسوة بالجهات التي استثناها القرار من حظر استيراد السيارات الصغيرة.

واشاروا إلى عدم وجود تنسيق بين أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بخدمة السودانيين بالخارج والعائدين عند صدور مثل هذه القرارات .