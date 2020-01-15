جوبا: إمهال الحكومة 72 ساعة للرد على بروتوكول السلطة المقدم من مسار دارفور

جوبا 15 يناير 2020- طلب وفد الحكومة السودانية بمفاوضات السلام الجارية، في جوبا مهلة لدراسة بروتوكول المشاركة في السلطة الذي دفعت به القوى المسلحة في دارفور.

التعايشي يدلي بتصريحات وبجانبه مستشار سلفا كير توت قلواك - إرشيف

وعقد وفدا الحكومة والحركات المسلحة الأربعاء، جلسة مفاوضات، ركزت على مناقشة بروتوكول السلطة.

وقال عضو فريق الوساطة ضيو مطوك في تصريحات صحفية عقب الجلسة، إن وفد حركات الكفاح المسلح في دارفور "قدم برتوكول مفصل شمل هياكل السلطة الانتقالية ومشاركة أبناء وبنات دارفور في المؤسسات الاتحادية والخدمة المدنية".

وأوضح أن الوفد الحكومي الذي يرأسه محمد حسن التعايشي "طلب من الوساطة منحه مهلة لدراسة البرتوكول بواسطة الخبراء للوصول إلى رد وافي حوله، نسبة لأهميته وما ينطوي عليه من تفاصيل وقضايا ".

وأبان أن الوساطة وقادة المسار قبلوا طلب الوفد الحكومي وتم تحويل البروتوكول لوفد الحكومة لإخضاعه للدراسة والرد عليه في خلال 72 ساعة.

من جهة أخرى واصل وفدا الحكومة السودانية،و "الحركة الشعبية -شمال – قيادة مالك عقار"، جلسات التفاوض حول الاتفاق الإطاري لمسار المنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان).

وقال مطوك إن الطرفين ناقشا "بمسئولية كبيرة"، التقدم المحرز في القضايا المتعلقة بالمنطقتين وأكد عدم وجود تباين كبير بين الوفدين.

وأضاف "النقاش تركز حول الموارد، هياكل السلطة، الحقوق، الأراضي والمشاريع القومية في المنطقة".