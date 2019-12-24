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جوبا: توقيع اتفاق لتمثيل أصحاب المصلحة في محادثات دارفور

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جوبا 24 ديسمبر 2019 - وقعت الحكومة السودانية والأطراف المشاركة في مسار دارفور من الجبهة الثورية السودانية الاثنين على اتفاق خاص بمشاركة النازحين واللاجئين والمجتمع المدني في محادثات السلام الرامية لإنهاء النزاع في غرب السودان.

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الجلسة الافتتاحية للجولة الثالثة من مفاوضات السلام بجوبا 10 ديسمبر 2019

وتأتي الخطوة في الوقت الذي تطالب عدة جماعات من دارفور بإشراكها في محادثات السلام باعتبار إنها تمثل النازحين واللاجئين وأن الحركات المسلحة المشاركة في المفاوضات لا تمثلهم.

ويهدف الاتفاق الموقع من رئيس الوفد السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) ورئيس الجبهة الثورية الهادي ادريس الى إشراك أصحاب المصلحة في المفاوضات وإتاحة الفرصة لهم لطرح مطالبهم وتطلعاتهم.

كما ينص على أن الاختيار للمشاركة يقوم على أساس الشمولية والشفافية وعدم التسيس.

وبموجب الاتفاق الذي تحصلت "سودان تربيون" على نسخته يتم تكوين لجنة ميدانية مشتركة بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية -مسار دارفور تضم 8 أعضاء من الحكومة و16 من الحركات المشاركة في المحادثات للإشراف على اختيار الممثلين من "داخل معسكرات النازحين والتجمعات في دارفور".

وسيعقد مؤتمر تشاوري حول قضايا النازحين في الفاشر بالعاشر من يناير المقبل.

كما اتفق على ان يكون عدد الممثلين المشاركين 200 شخص نصفهم من النساء.

وسيختار المشاركون في مؤتمر الفاشر 25 امرأة و25 رجل للمشاركة في اجتماعات تعقد بجوبا لعرض مطالب النازحين التي اتفق عليها في اجتماعات الفاشر.

كما سيختار المشاركون 4 نازحات و4 نازحين ممثلين لهم كمراقبين في محادثات السلام للدفاع عن قضايا النازحين.

أما فيما يتعلق باللاجئين، فسيتم اختيار 20 لاجئ من تشاد وأفريقيا الوسطي والنيجر للمشاركة في مؤتمر جوبا لأصحاب المصلحة.

وفي ذات الاتجاه، سيعقد مؤتمر في الفاشر يضم 100 ممثلا لقيادات الإدارة الأهلية، 32 ممثل لمنظمات المجتمع المدني و28 من المهنيين و40 من الرعاة والمزارعين.

ويختار المؤتمر المستقل عن اجتماعات النازحين 25 ممثلا لإدارة الأهلية و8 ممثلين للمجتمع المدني و10 للرعاة والمزارعين للمشاركة في اجتماعات جوبا التي ستكون مدتها أربعة أيام.

وأوضح رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس في تصريح لسودان تربيون أن هذا الاتفاق يرمي لضمان وجود ممثلين حقيقيين للنازحين واللاجئين المتضررين من النزاع المسلح في دارفور لطرح رؤيتهم ومطالبهم.

وشدد على أن النازحين واللاجئين سيرفضون مخرجات محادثات السلام في حالة عدم وجود تمثيل حقيقي لهم يعبرعن مطالبهم ويعكس تطلعاتهم.

كما أفاد ان أعضاء اللجنة الميدانية من الجبهة الثورية ستصل الخرطوم الثلاثاء 24 ديسمبر وينتقلون بعدها للفاشر للترتيب للاجتماعات المتفق عليها.

وأشاد الهادي بالتعاون الذي أظهرته اليوناميد في التكفل بنفقات تنظيم هذه المؤتمرات ونقل ممثلي أصحاب المصلحة واعتبرها دعم حقيقي لعملية السلام في دارفور.



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