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جولة مفاوضات جديدة بين الفرقاء السودانيين وسط تفاؤل حذر بالتوصل إلى سلام

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جوبا 8 فبراير 2020 – انطلقت جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، وسط تفاؤل حذر بالتوصل إلى اتفاق، مع اقترب المهلة المحددة للتوصل إلى سلام شامل.

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التعايشي يدلي بتصريحات وبجانبه مستشار سلفا كير توت قلواك - إرشيف

وقال المتحدث الرسمي باسم وفد تفاوض الحكومة السودانية، محمد حسن التعايشي، في بيان "تلقته سودان تربيون"، إن مسارات دارفور وشرق السودان والمنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان)، استؤنف فيها المفاوضات.

وأضاف: "هناك إمكانية كبيره للوصول إلى اتفاق سلام في المسارات المختلفة، وان المشاورات التي أجراها الوفد بالخرطوم مع الشركاء وقوي الحرية والتغيير، أسفرت عن الاتفاق حول كل الموضوعات محل الخلاف في الجولة السابقة ، مما يمهد الطريق للوصول إلى اتفاق كامل في معظم الموضوعات".

وأفاد التعايشي باستحالة التوصل إلى سلام كامل دون معالجة قضايا التهميش والعدالة، إلى جانب معالجة قضية الأراضي وعودة النازحين واللاجئين والاختلال في توزيع موارد وإيرادات الدولة وإصلاح المؤسسات المدنية.

من جانبه، كشف رئيس وفد مسار شرق السودان، أسامة سعيد، عن تقديم الوفد موقفه التفاوضي، الذي وصفه بأنه يخاطب كل قضايا الشرق.
وأعرب الوسيط الجنوب سوداني، توت قلواك، عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام لأهل السودان جميعا في القريب العاجل.

ووصل جوبا الجمعة وفد من قوى الحرية والتغيير والتقى رئيس الحركة الشعبية – شمال عبد العزيز الحلو بينما ينتظر أن تلحق بالوفد اليوم قيادات أخرى في التحالف المنتظر أن يجري محادثات مع حلفاؤه في الجبهة الثورية لتسريع عملية السلام.



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