جيش جنوب السودان يدافع عن ترقية 5 قادة عسكريين

توتو قلواك وضيو مطوك يلتقطان صورة بعد ترقيتهما في 23 يناير 2020

جوبا 27 يناير 2020- دافع جيش جنوب السودان، الاثنين، عن ترقية بعض المسؤولين إلى رتب عليا في الجيش، مشيراً إلى مؤهلاتهم.

والأسبوع الماضي منح القائد الأعلى لقوات الجيش الشعبي لجنوب السودان، الرئيس سالفا كير خمسة من كبار المسؤولين الحكوميين رتبة الفريق، ثاني أعلى رتبة في جيش الدفاع بجنوب السودان.

ومن بين المسؤولين الذين تمت ترقيتهم المستشار الرئاسي للشؤون الأمنية توت جلواك، وزير الطاقة ضيو مطوق، نائب وزير الخارجية دينق داو، حاكم ولاية لول بجنوب السودان رزق حسن زكريا، وحاكم شمال ليخ إنقوين موني تويل.

وأثارت الترقيات الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي. ويقول النقاد إنها تهدف إلى تعزيز سيطرة الرئيس كير على الجيش في الوقت الذي يطبق فيه شركاء السلام إصلاحات في القطاع الأمني بموجب اتفاق السلام.

ونقل راديو "تمازج" عن المتحدث باسم الجيش في جنوب السودان لول رواي كوانق إنّ الرئيس يتمتع بصلاحية ترقية من يرى أنه مناسب للخدمة بهذه الصفة، "ولا يمكن لأحد أن يشكك في الصلاحيات الرئاسية المنصوص عليها في دستور البلاد".

وأضاف: "ترقية الرئيس شملت خمسة ضباط فقط، وبالتالي فإن الأسماء الأخرى التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ملفقة. على سبيل المثال فإنّ ترقية مثل كور أجيينق التي يتحدث عنها البعض تمت منذ العام الماضي".

وفشل فرقاء جنوب السودان مرتين في تشكيل حكومة؛ مرة في مايو 2019 ثم في نوفمبر من نفس العام، عندما اتفقوا على مهلة 100 يوم لحل القضايا المتنازع عليها وتشكيل حكومة وحدة بحلول 22 فبراير 2020.

وبموجب اتفاق السلام لعام 2018، يتعين على الطرفين إنشاء جيش موحد للحد من فرص اندلاع القتال مرة أخرى.