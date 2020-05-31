حالات الإصابة بـ(كورونا) في السودان تتجاوز الـ 5 آلاف

فايروس كورونا حول العالم الى سجن كبير

الخرطوم 31 مايو 2020 – أعلنت السُلطات الصحية في السودان، الأحد عن تسجيل 226 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 24 وفاة.

وارتفع بذلك عدد المصابين في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 5026، بينها 286 وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 1423 إصابة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "نُعلن عن تسجيل 226 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 24 وفاة، وفقًا للتقارير الوبائية".

وأشارت إلى أن الخرطوم سجلت 171 حالة ضمن الحالات الجديدة، تليها الجزيرة بـ 22 إصابة، وشمال كردفان بـ 11 إصابة، فيما سجلت شمال دارفور والنيل الأبيض 7 حالات في كل منهما، مقابل 5 حالات في نهر النيل، و3 في القضارف شرقي البلاد.

وقالت الوزارة إن الوفيات الجديدة سجلت منها 22 وفاة في الخرطوم، وحالة وفاة واحدة في كل جنوب كردفان والجزيرة.

والسبت، قال حاكم ولاية الخرطوم يوسف آدم الضي، إن الوضع الصحي لا يزال في مرحلة الخطر مع تزايد عدد الإصابات والوفيات.

وأكد اعتكافهم على تقييم الأمور بشأن التكيف مع الوباء والالتزام بالاشتراطات الصحية حال استمر أمر الإغلاق الشامل أو أُعيد فيه النظر.

وأعلنت عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا يوم السبت دخولها العزل المنزلي عقب مخالطتها مدير مكتبها الذي ثبتت إصابته بفايروس كورونا.

يشار الى أن مدير مكتب نيكولا هو ابنها ماركو نادر.

وقالت المسؤولة السيادية في منشور على صفحتها بـ(فيسبوك): “نسبة لإصابة مدير مكتبي بفايروس كورونا، حجرت نفسي لمدة أسبوعين ابتداءً من اليوم ..كل من خالطني خلال الأسبوع الماضي عليه أخذ احتياطاته”.

وكانت نيكولا الأسبوع الماضي في جولة بولاية سنار حيث زارت مدينة سنجة وعقدت عدة اجتماعات هناك.

وفي غضون ذلك أعلن عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان الأحد أن نتائج الفحص لوباء كورونا الذي خضع له قبل أيام كانت سلبية.

يشار الى أن الفكي قرر الدخول في العزل الاختياري بعد مخالطته وزيرة الرياضة ولاء البوشي التي أعلنت ثبوت اصابتها بالفايروس التاجي.