حالات الإصابة بـ(كورونا) في السودان تقترب من الألف

تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 7 مايو 2020 - أعلنت السُلطات الصحية في السودان، عن تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 3 وفيات، يرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 930.

ويخشى مسؤولي الصحة في البلاد، من أن يؤدي تزايد عدد حالات الإصابة إلى انهيار النظام الصحي، الذي لم تستثمر فيه أموال كافية في الثلاثين عامًا الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "نُعلن عن تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة".

وأشارت إلى أن ولاية الخرطوم سجلت 55 حالة من الحالات الجديدة، إضافة إلى 6 حالات في ولاية سنار ومثلها في ولاية الجزيرة، و5 حالات في ولاية القضارف، وحالتين في الولاية الشمالية ومثلهما في ولاية غرب دارفور، فيما سجلت ولايتي شمال دارفور وشمال كردفان حالة لكل منهما.

وقالت الوزارة إن الوفيات الجديدة سُجلت في الخرطوم ضمن الحالات المعلن عنها مسبقًا، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الجائحة إلى 52 شخص.

وكشفت عن تماثل 12 حالة شفاء جديدة، منها 10 حالات في الخرطوم، وحالة لكل من ولايتي نهر النيل والشمالية، ليصل بذلك عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من الفايروس إلى 92.

وبتسجيل حالة إصابة حالتين في غرب دارفور، ارتفع عدد الولايات المتأثرة بالجائحة إلى 15 من أصل ولاية، لكن عدد حالات الإصابة لا يزال في الخرطوم، حيث بلغ إجمالي الحالات فيها تراكميًا إلى 794 حالة، تليها ولاية الجزيرة 39 حالة، والقضارف 21 حالة، وسنار 20 حالة، فيما توزعت بقية الحالات على ولايات: نهر النيل، غرب كردفان، شمال كردفان، شرق دارفور، جنوب دارفور، شمال دارفور، النيل الأبيض، الشمالية، وسط دارفور، البحر الأحمر.