حالات جديدة بـ(كورونا) في السودان ترفع عدد المصابين إلى 1526

فايروس كورونا حول العالم الى سجن كبير

الخرطوم 11 مايو 2020 – أعلنت السُلطات الصحية في السودان،الإثنين عن تسجيل 161 حالة إصابة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 4 وفيات، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 1526 والوفيات إلى 74.

ويخشى مسؤولو وزارة الصحة من أن يؤدي تزايد الإصابات بالفايروس المستجد إلى انهيار النظام الصحي، بعد ان تعالت شكاوى السودانيين من خروج مستشفيات عن العمل.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، : "نُعلن عن تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 4 وفيات".

وأشارت إلى أن الحالات الجديدة سُجلت منها 100 في ولاية الخرطوم، و20 في ولاية شمال كردفان، و12 في ولاية القضارف، و 9 حالات في ولاية الجزيرة، فيما سجلت ولاية سنار 9 إصابات، وولاية كسلا 5 ، بينما سجلت ولايتي النيل الأبيض وغرب دارفور حالتين في كل منهما، وإصابة واحدة في كل من وسط دارفور ونهر النيل والبحر الأحمر وجنوب دارفور.

وقالت الوزارة إن الوفيات الجديدة سُجلت منها واحدة الخرطوم وحالتين في الجزيرة والوفاة الرابعة لحالة وافدة من الجزيرة.

وأعلنت وزارة الصحة عن تماثل 12 حالة للشفاء، منها 7 حالات في الخرطوم و5 حالات في الجزيرة، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 161 شخص.