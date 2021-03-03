حجر يُطالب بتوفير الدعم لقوات (تحرير السودان) ويقول إن الأوضاع في المعسكرات مأسوية

الطاهر حجر

الخرطوم 3 مارس 2021 - طالب عضو مجلس السيادة رئيس تجمع قوى تحرير السودان، الطاهر حجر، بتقديم دعم لوجستي غير عسكري إلى قوات الحركة، واصفًا الأوضاع في مخيمات النازحين بإقليم دارفور بالمأسوية.

وتحدث الطاهر حجر، في منبر وكالة السودان للأنباء، الأربعاء، فور عودته من جولة شملت عدد من مناطق إقليم دارفور، وهي جولة بدأها منتصف يناير.

وطالب حجر بتقدم الدعم اللوجستي غير العسكري لقوات الحركة، مشيرًا إلى أن تأخيره يعرقل تنفيذ اتفاق السلام، حيث يشمل الدعم المأكل والمشرب والعلاج.

وقال إنه تفقد قوات الحركة في مراكز التجميع والارتكاز، موضحًا أن هذه القوات أصبحت "جنود للسودان، وهي تحتاج لترتيب أوضاعها بالانضمام إلى الجيش أو تسريحها".

وأشار عضو مجلس السيادة إلى أن حضور بعض قوات الحركة إلى الخرطوم يأتي ضمن تنفيذ الترتيبات الأمنية.

وتابع: "القادمين من الجنود أعداد قليلة، منهم للحراسة الشخصية وآخرين لتنفيذ بند الإجراءات الأمنية".

وأفاد بأنه سيتم تدريب 68 من قوات الحركة في الحراسة الشخصية، إضافة لتدريب الضباط الذين سيعملون في بند الترتيبات الأمنية، موضحًا أن ذلك يجرى بعلم حكومة الانتقال.

وشدد حجر على أن سلاح قواته سيوجه إلى الأعداء فقط.

وأضاف: "لن يوجه ضد السودانيين، خاصة أن البلاد بها جيوش مختلفة والترتيبات الأمنية تنادي بإصلاح المؤسسات العسكرية".

ووصف حجر الأوضاع في معسكرات النازحين بإقليم دارفور بأنها مأساوية، مشيرًا إلى أن نمط الحياة فيها لا يليق بالكرامة الإنسانية، لافتقار المعسكرات للخدمات الأساسية.

ودعا عضو مجلس السيادة إلى قيام مؤتمرات صلح في إقليم دارفور، بغرض إنزال اتفاق السلام على أرض الواقع، وذلك قبل عقد مؤتمر الحكم الذي يتوقع أن يحدد العلاقة بين المركز والأقاليم.

ووقع تجمع قوى تحرير السودان على اتفاق السلام في 3 أكتوبر 2020، ضمن تنظيمات الجبهة الثورية.

ونفي حجر أن يكون تأخر أداء اليمين الدستورية لقادة تنظيمات الجبهة الثورية المضافين إلى مجلس السيادة وراءه أسباب سياسية أو خلافات، راجعًا التأخر إلى جولتهم في ولايات دارفور.

وتوقع الرجل أن يتم أداء اليمين الدستورية غدًا الخميس أو بعد غدًا الجمعة.

وكانت صحفية محلية قالت إن أعضاء السيادي الجُدد طالبوا بسيارات فخمة قبل أداءهم اليمين الدستورية، وهو أمر نفاه مجلس السيادة.

وجرى ضم الطاهر حجر ورئيس المجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان الهادي إدريس وقائد الحركة الشعبية - شمال مالك عقار، إلى المجلس السيادي، ضمن حصة تنظيمات الجبهة الثورية في تقاسم السُّلطة.