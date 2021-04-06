 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 6 نيسان (أبريل) 2021

حرق معسكرات نازحين في الجنينة وتزايد أعداد المشردين

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 54.6 كيلوبايت
صورة بثها ناشطون لعمليات حرق طالت معسكرات النازحين في الجنينة ـ 6 أبريل 2021

الخرطوم 6 أبريل 2021 ـ قالت جماعة مدنية، الثلاثاء، إن متفلتين أحرقوا معسكر أبو ذر للنازحين بالكامل ومعسكر جامعة زالنجي بشكل جزئي في اليوم الثالث للمواجهات ذات الطابع القبلي في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وتجددت الاشتباكات المسلحة بين قبيلة المساليت وقبائل عربية، مُنذ السبت الماضي، لكن هذه المرة استخدمت الأسلحة الثقيلة.

وحتى اليوم الثلاثاء ارتفعت حصيلة تجدد أعمال العنف القبلي بالجنينة إلى 50 قتيلا و132 جريحا.

وأكد آدم رجال المتحدث المكلف باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في بيان، استمرار الأحداث الأمنية بالجنينة يوم الثلاثاء بحرق معسكر أبو ذر بالكامل ومعسكر جامعة زالنجي.

وانتقد البيان ما اسماه صمت وتواطوء الأجهزة الأمنية بولاية غرب دارفور، إذ استمرت الهجمات بإطلاق قذائف مدفعية وزخات الأعيرة النارية صباح الثلاثاء وحتى الظهر، مع عجز السلطات عن حماية النازحين والمدنيين العزل.

وقال المتحدث إن المليشيات المسلحة استباحت احياء مدينة الجنينة "حي جمارك ومربعات حي الجبل وعشرة بيوت وحي التضامن وحي الثورة ومعسكرات أبو ذر وجامعة زالنجي وحجاج للنازحين".

وأفاد آدم رجال سودان تربيون أن موجة نزوح كبيرة نتجت عن الأحداث التي استمرت ثلاثة أيام دون أن تتمكن أجهزة الدولة من التدخل لاحتوائها، وذكر أن استمرار التفلتات يحول دون إحصاء المشردين.

وأشار إلى أن الفارين من المواجهات آثروا اللجوء إلى المدارس أو الأحياء المستقرة التي ما زالت بعيدة عن خطر التفلتات الأمنية، حيث لجئ نازحون إلى مدرسة قديمة الثانوية والمنازل بالمدينة.

وأوضح أن الصراع بصورته الحالية سياسي ولا يمكن اعتباره قبليا بأي شكل من الأشكال.

وحملت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين الحكومة الانتقالية بشقيها السيادي والوزراء، "مسؤولية هذه الهجمات المخططة والمدبرة التي ارتكبتها المليشيات المسلحة ضد النازحين والمدنيين العزل بمدينة الجنينة لتقاعسها في تحقيق العدالة في الجرائم الفظيعة السابقة".

واندلعت المواجهات على خلفية مقتل شخصين من أبناء قبيلة المساليت في الطريق الفاصل بين المنطقة السكنية للقبائل العربية وقبيلة المساليت ليل السبت الماضي، وفر الجناة الى جهة غير معلومة ما قاد لحالة التحشيد الكبيرة.

وفي يناير الماضي وديسمبر 2019 دارت مواجهات قبلية على ذات النسق في الجنينة أدت لسقوط عشرات القتلى وموجات نزوح واسعة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

د. غازي صلاح الدين: سؤال جانبه التوفيق! 2021-04-07 07:36:24 الواثق كمير في ندوة لدكتور غازي صلاح الدين حول العلمانية، بثتها قناة طيبة الفضائية قبل أيام قليلة، وفي معرض تعقيبه على إعلان المبادئ بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية شمال، وجه د. غازي إلى الحكومة الانتقالية (...)

إعلان المبادئ: العودة إلى منصَّةِ التأسيس! 2021-04-05 10:52:31 الواثق كمير kameir@yahoo.com انطلقت مُفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المُسلِّح (الجبهتين الثوريتين) وتم التوافُق بين الطرفين بسلاسة، ولو بعد عامٍ كاملٍ، بتوقيع اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر 2020. ذلك، (...)

يوسف كوَّة مكِّي.. كل قلبٍ على ذكراه باكٍ 2021-04-05 10:49:23 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk بعد إخماد المقاومة المسلَّحة التي ظلَّت تستعر بين الحين والآخر في جبال النُّوبة إبَّان الاستعمار البريطاني-المصري (1898-1956م)، نشطت جمعيَّات مطلبيَّة اجتماعيَّة-ثقافيَّة (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.