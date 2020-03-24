حركة (الحلو) تقول إن مجموعة عقار لا تسيطر على أي أراض بالمنطقتين

الخرطوم 24 مارس 2020 - قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، الثلاثاء، إن مجموعة مالك عقار، لا تُسيطر على أي أراضي في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

صورة لنائب رئيس الحركة ياسر عرمان في احدى مناطق النيل الأزرق ...22 مارس 2020

وتجئ هذه التصريحات بعد يومين من إعلان مجموعة عقار عقدها اجتماعا لقياداتها العليا في مناطق خاضعة لسيطرتها بالنيل الأزرق ناقشت مسار التفاوض وناشدت الحكومة الانتقالية والمنظمات الانسانية بإرسال المساعدات الانسانية للمحتاجين وحل ازمة المياه.

وقال بيان للمتحدث باسم وفد الحركة التفاوضي، كوكو محمد جقدول، تلقته "سودان تربيون" إن الحركة الشعبية بقيادة عقار" تتحرك في مناطق داخل أراضي دولة جنوب السودان وفي بعض المناطق التي تُسيّطر عليها الحكومة السودانية".

ووصف منح الحكومة أراضي لمجموعة مالك عقار ومفاوضتها في نفس الوقت بأنه "مهزلة".

وأوضح أن تنفيذ اتفاق الملف الإنساني الموقع مع مجموعة عقار يتم حاليا في مناطق الحكومة بمحلية القوز (النيلة – النبقة – كركورَّة – مناقو – السُنجكاية) ومنطقة (المِدِر) في مقاطعة المابان بجنوب السودان.

وأردف " وهي مناطق تسيطر عليها الحكومة ولم تكن جُزءا من الحرب، والوساطة تعلم ذلك".

ونوَّه جقدول الى أن ذلك يحدث بالتزامن مع حشود وتحركات عسكرية في عدة مناطق خاصة في كادقلي وأبو جبيهة، وحشود لقوات الدعم السريع في منطقة قوز ضُلمة وحفير التبيلاب بإقليم الفونج (النيل الأزرق).

وشدد على أن هذه الخطوات تقدَح في مصداقية العملية السلمية الجارية الآن في منبر جوبا التفاوضي وتُشكِّك في نوايا الحكومة السودانية ورغبتها في تحقيق السلام في السودان.

وفيما يتعلق بوجود مساعي لإقناع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بالرجوع إلى طاولة التفاوض أكد أنه منذ أن التحقت الحركة الشعبية بالمنبر التفاوضي في جوبا لم تنسحب من طاولة التفاوض، وأن وفدها المفاوض ظل باقيا حتى الآن.