 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 12 نيسان (أبريل) 2020

حركة تحرير السودان بقيادة مناوي تقرر التواصل مع الوساطة لمعالجة الخلافات

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 22.7 كيلوبايت
رئيس وفد التفاوض في حركة تحرير السودان محمد بشير - يسار- ونور الدائم طه مسؤول الإعلام خلال مؤتمر صحفي بجوبا الجمعة 10 أبريل 2020

الخرطوم 12 أبريل 2020 - قالت حركة تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، إنها عازمة على التواصل مع الوساطة الجنوب سودانية لمعالجة الخلافات الناشبة بينهما، وأعلنت إصدارها قرارات بشأن مسار العملية السلمية لكنها لم تفصح عن طبيعتها.

وعلق وفد الحركة الجمعة التفاوض من جانب واحد، لإجراء مشاورات مع قادة الحركة، احتجاجا على عدم مشاورته في قرار تمديد فترة التفاوض لشهر، تنتهي بحلول التاسع من مايو المقبل كما تحفظ على نهج الوساطة في إدارة الجولات قائلا انه ملئ بحزمة من التجاوزات.

وقال أمين إعلام الحركة، نور الدائم طه، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: إن المجلس القيادي للحركة، "اتخذ جملة من القرارات بشأن العملية السلمية، وسيقوم بتنزيلها كموجهات إلى مؤسسات ووفد الحركة المفاوض، ليتمكن من التواصل مع الوساطة لمعالجة القضايا محل الخلاف".

وأشار إلى أن المجلس القيادي ملتزم بالسعي لتحقيق سلام شامل، يؤسس لدولة المواطنة ويضمن عدم العودة للحرب مرة أخرى.

وأوضح طه أن الحركة تلقت اتصالات من رئيس بعثة اليوناميد، واصدقائها في المحيط الأفريقي والعربي والمجتمع الدولي، أكدوا فيها حرصهم على معالجة الخلاف وتذليل العملية السلمية.

وأفاد أن رئيس الحركة تسلم ردا من رئيس الوساطة الجنوب سودانية، توت قلوك، على خطاب كان بعثه رئيس الوفد مبينا فيه تحفظات الحركة على عملية التفاوض.

واتهم رئيس وفد الحركة وكبير مفاوضيها محمد بشير عبد الله، الوساطة بعدم الحياد، زاعمًا أنها لم تشاورهم بشأن تمديد فترة التفاوض.

بدورها، دعت الوساطة حركة تحرير السودان، الى العودة إلى المفاوضات لإنهاء القضايا العالقة.

وقال رئيس الوساطة، توت قلوك، في خطابه المعنون الى محمد بشير، واطلعت عليه "سودان تربيون"، الأحد: "إن المفاوضات غير المباشرة بين وفد الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح، يجب أن تستمر، رغم الأوضاع الصحية في ظل جائحة فايروس كورونا".

وأضاف: "نتيجة لأهمية السلام، ولعدم تأثر سير التفاوض بالتغيرات الصحية، فإننا نؤكد ضرورة استمرار التفاوض غير المباشر عبر المراسلات أو الفيديو، حول القضايا العالقة.

يشار الى أن حركة مناوي كانت اعترضت على طريقة التفاوض غير المباشر باعتبارها غير مجدية في ظل مناقشة ملف الترتيبات الأمنية الأكثر تعقيدا.

وتتفاوض حركة تحرير السودان، ضمن تحالف الجبهة الثورية، مع الحكومة الانتقالية في مسار دارفور، بغرض إنهاء الحرب الدائرة في الإقليم منذ 2003.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

المطالبون بالانقلاب عسكري 2020-04-12 20:36:42 بقلم : محمد عتيق تعود الناس على أن الانقلابات العسكرية تجد من يخرج ويتظاهر تأييداً لها ، ولكننا لم نشهد الذي يحدث الآن ؛ نشهد الآن مجموعات - ولو ضئيلة - تخرج وتتظاهر طلباً لانقلاب عسكري ، تبدأ بالنداء : يا برهان دايرين (...)

السودان بين خياري السلام العادل والانهيار الكامل 2020-04-10 22:40:20 بقلم : أحمد حسين أدم انقطعت عن الكتابة الراتبة لفترة، لكنى لم أنقطع البتة عن المتابعة والتفاعل اليومي مع شؤون وطني العامة، فتحديات الوطن وتطلعات أهله في تحقيق شعارات ثورته العظيمة في الحرية والسلام والعدالة، تجرى في (...)

السادس من أبريل بين حدثين وجيلين ! 2020-04-10 22:06:36 بقلم : فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com المجد والعز، والمنعة والسؤدد، للشعب السودانى العظيم، الذى أنجز وعده بالقضاء على نظام الدكتاتورية المايوية ( العقيد جعفر النميرى )، فى اليوم السادس من أبريل من عام 1985، (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.