حركة تحرير السودان ترفض اتهامات فريق أممي بتلقيها دعماً عسكرياً ليبياً

الخرطوم 25 يناير 2020 - قالت حركة تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، إن تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن الخاص بتلقي الحركة دعمًا عسكريًا ليبيا حوى معلومات تفتقر الى الدقة.

مجموعة من مقاتلي مناوي قرب الفاشر في صورة تعود لعام 2008 بعد توقيع اتفاقية ابوجا للسلام (الفرنسية)

وقال مسئول الإعلام في الحركة، نور الدائم طه، في تصريح مقتضب تلقته "سودان تربيون"، السبت، "إن تقرير فريق الخبراء حول تلقي حركة وجيش تحرير السودان دعماً عسكرياً دولياً غير دقيق".

وأشار طه الى أن التقرير استند على معلومات من مصادر غير مطلعة وغير موثوقة وذات نوايا مغرضة إزاء الحركة.

وأكد مسئول الإعلام استعداد الحركة التام للتعاون مع اللجنة ومدها بالمعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

وأفاد تقرير صادر عن لجنة الخبراء الخاصة بالأوضاع في دارفور تم تقديمه الى مجلس الأمن في 14 يناير الجاري، إن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده اللواء متقاعد خليفة حفتر، زود حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي في 20 أغسطس الفائت بقرابة 20 مركبة، سُلمت إليها في مطار هون العسكري كجزء من اتفاق بينهما قضى بتأمين الحركة لتحركات الجيش الليبي.

وأكد التقرير على أن الجيش الليبي زود الحركة بناقلات عسكرية مكافأة لها على مشاركة قواتها في عمليتين عسكريتين بمنطقة الهلال النفطي.

وقال تقرير لجنة الخبراء بأن الحركة باتت تملك 250 – 300 عربة مسلحة، وتضم أكثر من ألف مقاتل ولا تزال تصطف مع الجيش الوطني في ثلاثة مواقع عسكرية.