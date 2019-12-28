حركة تحرير السودان تقترح توحيد منبر التفاوض ونقله إلى الخرطوم

الخرطوم 28 ديسمبر 2019- جدد رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور، طرح مبادرته الداعية لنقل مفاوضات السلام إلى الخرطوم، لمناقشة أزمات البلاد في منبر واحد.
- رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد النور
وترفض هذه الحركة الدخول في مفاوضات السلام، التي ترعاها جنوب السودان، بحجة أنها لا تناقش جذور أزمة البلاد الممزق بالحرب.
وقال نور، لوكالة السودان للأنباء، السبت، إن حركته تقود مبادرة لنقل المفاوضات إلى الخرطوم، على أن تخاطب جذور الأزمة التاريخية منذ استقلال البلاد، الذي نالته في الأول من يناير 1956.
وأضاف نور إن المبادرة "ستُطرح فيها أزمات البلاد في حزمة واحدة من خلال مؤتمر يضم كل أبناء بلاده".
وأشار إلى استحالة حل الأزمات بطريقة مُتجزئة، وأوضح أن الحل يكمن في مناقشة الأزمة في حزمة واحدة لإنهاء الحرب الدائرة في عدة أقاليم.
وأضاف نور إلى أزمة الحرب، مناقشة قضايا الاقتصاد والتعليم والصحة والهوية، علاوة على أزمة التنمية والتنوع الثقافي.
وقال نور إن المبادرة تقترح حكومة مستقلة يقف على رأسها رئيس الوزراء الحالي، عبد الله حمدوك، شريطة أن تُمنح كامل الصلاحيات، تُنفذ مشروع لإدارة الدولة دون محاصصات.
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