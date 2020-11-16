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حركة مناوي تبدأ تجميع القوات ورتل عسكري لحماية رئيس الحركة يصل الفاشر

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الفاشر 16 نوفمبر 2020- وصلت الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور الاثنين قوات عسكرية تتبع لحركة جيش تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي تمثل القوة المكلفة بحراسة قائد الحركة.

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رتل عسكري لحركة تحرير السودان يصل الفاشر .. صورة لـ(سونا)

وتتألف القوة التي وصفت بالكبيرة من مئات الجنود كانوا يستغلون سيارات رباعية الدفع بجانب آليات عسكرية قادمة من شمال الولاية.

وقال مسؤول الاتصال والعلاقات الخارجية بالحركة محمد آدم كش في تصريحات صحفية إن وصول القوات يجئ في إطار دعم عملية السلام.

وأوضح أن القوة التي وصلت الفاشر تمثل "حراسات للقائد مني ماركو مناوي".

وأشار الى ان الساعات القادمة" ستشهد وصول دفعات أخرى من القوات العسكرية لدعم تنفيذ الاتفاق وتنفيذا للترتيبات الامنية وتشكيل القوات المشتركة".

ويرأس قوات حركة جيش تحرير السودان التي وصلت الفاشر الجنرال جمعه كمون وبرفقته الجنرال طاهر دوشكا وعدد اخر من القادة الميدانيين حيث كان في استقبالهم عند المدخل الشمالي لمدينة الفاشر ممثل حكومة الولاية الناطق الرسمي باسم الحكومة خليل موسى وبرفقته ممثل الاجهزة النظامية قائد قوات الدعم السريع العميد جدو حمدان ابو نشوك وعددا من المسؤولين.

ونفذت القوات فور اقترابها من مدخل المدينة عرضا عسكريا وسط ترحيب من المواطنين وبعض منسوبي الحركة وصولا الى البوابة الشمالية من المدينة قبل ان تتوجه لاحقا الي مقرها الرئيسي بمنطقة "جقوقو" شرق الفاشر.



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