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حريق هائل يلتهم سوق (دوكة) بمحلية القلابات شرق السودان

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القضارف 15 أبريل 2021- أدى تماس كهربائي الى اندلاع حريق هائل بمحلية القلابات بولاية القضارف شرقي السودان، الخميس ما أدى لوقوع خسائر مادية فادحة.

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ولاية القضارف في شرق السودان

والتهمت النيران الكثيفة التي استمرت لنحو 8 ساعات في سوق مدينة "دوكة" مواد بناء محلية وبضائع التجار من سلع غذائية ورمضانية ومعدات كهربائية.

وروى التاجر عثمان يوسف فرح لـ “سودان تربيون" أن النيران اشتعلت بسرعة وكثافة عالية بعد تماس كهربائي وسقوط عدد من أسلاك الضغط العالي.

وقال بأنهم أخطروا الشركة السودانية للكهرباء بوجود عطب قبل نشوب الحريق الا انهم لم يستجيبوا وحملها مسؤولية الخسائر المادية الفادحة التي قال إنها لا تقل عن عشرة ملايين جنيه كما لفت الى عدم وجود سيارة اطفاء داخل مدينة دوكة.

وقال فرح بأن السوق المنكوب أنشأ قبل عقدين من الزمان لأهالي المحليات الحدودية الأربعة وإقليم الامهرا الاثيوبي المجاور لولاية القضارف ويقع على الطريق القاري القضارف-دوكة –القلابات،



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