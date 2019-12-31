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حزب الأمة القومي يطالب بإلغاء قائمة ترشيحات حكام الولايات

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الخرطوم 31 ديسمبر 2019 - دعا حزب الأمة القومي في السودان الى الغاء قائمة ترشيحات حكام الولايات التي اقترحها الائتلاف الحاكم على رئيس الوزراء، قائلا إنها نهضت على محاصصات " قد تسبب شروخا في المناطق يجعل استقرارها مستحيلا".

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الصادق المهدي في مؤتمر صحفي بالخرطوم.. 18 مايو 2017

وحزب الأمة القومي الذي يتزعمه الصادق المهدي، أحد مكونات الائتلاف الحاكم، الذي وصل إلى الحكم بموجب اتفاق سياسي بينه وقادة الجيش بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.

وقال الحزب في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء، إنه يدعو لإلغاء ترشيحات حكام الولايات لاستنادها جرفٍ هاوٍ من المحاصصات، ولن تسهم إيجاباً في دعم مشروع السلام الوطني، ولم تراع الخصوصيات المجتمعية وربما تتسبب في شروخ ورفض يجعل الاستقرار في الولايات مستحيلاً".

وأوضح البيان أن القائمة أغفلت النظر عن وزن القوى السياسية وثقلها الجماهيري ووجودها المجتمعي في الولايات المعنية، إضافة لعدم مراعاتها رأي أصحاب المصلحة، فدفعت في حالات كثيرة بغرباء منبتين عن التركيبة السياسية والمجتمعية بالولايات.

وأشار الحزب إلى أنه بصدد إجراء مشاورات لتكون آلية مثلى تحدد أوزان القوى السياسية وتأخذ برأي مواطني الولايات في اختيار الحكام.

وظل الائتلاف لنحو شهر يعكف على دارسة ترشيحات حكام الولايات التي وصلته من فرعياته، وقال إنه فرغ من ترشيح 12 حاكم من أصل 18.

ويعارض بعض قادة الجبهة الثورية – مكون يضم حركات مسلحة وكيانات سياسية تتفاوض معه الحكومة السودانية-خطوة تعيين حكام مدنيين للولايات قبل التوصل إلى اتفاق سلام.

ويحكم الولايات الآن قادة عسكريون، عينهم المجلس العسكري في أبريل الفائت، بعد أن أطاح بنظام الرئيس عمر البشير، انحيازًا للثورة السودانية، التي اندلعت أولى تظاهراتها في خواتيم العام الماضي.



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